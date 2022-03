Android 12L : la mise à jour est enfin disponible, voici la liste des appareils éligibles

La version d'Android axée sur les tablettes de Google, Android 12L, arrive aujourd'hui sur une multitude d’appareils sous le nom d'Android 12.1.

Alors que les tablettes Android font un retour en force en 2022, et que les appareils pliables deviennent de plus en plus courants, Google profite de l’occasion pour déployer sa nouvelle mise à jour Android 12L (Android 12.1). Présentée pour la première fois il y a maintenant quelques mois, celle-ci vient corriger les soucis d’optimisation d’Android sur les appareils avec de grands écrans.

Google aura pris son temps avant de déployer officiellement la nouvelle version, puisque celle-ci avait eu droit à trois bêta au début de l’année, avec la dernière bêta 3 qui était disponible depuis près d’un mois maintenant.

Quels changements pour Android 12L ?

Comme nous l'avons vu dans diverses bêta, Android 12L présente des changements visuels qui visent à améliorer l'interface utilisateur sur certains téléphones pliables et tablettes. Parmi eux, on trouve un nouveau menu rapide qui se divise en deux moitiés ; un côté pour les paramètres rapides et l'autre pour les notifications.

Le changement le plus important sur Android 12L est l'inclusion d'une barre des tâches, qui permet de passer d'une application à l'autre de manière plus fluide et plus proche de celle d'un ordinateur portable. Google indique que vous pouvez glisser-déposer une application depuis la barre des tâches pour passer rapidement en mode écran partagé, ce qui semble être un excellent moyen de tirer parti de l'écran plus grand.

Quels sont les appareils éligibles à la mise à jour Android 12L ?

Dans un billet de blog plutôt court, Andrei Popescu, vice-président de l'ingénierie pour Android, a confirmé que la Microsoft Surface Duo obtiendra la mise à jour Android 12L “plus tard cette année“. Google prévoit également d'apporter Android 12L “à vos tablettes et pliables préférés avec les mises à jour prévues de Samsung, Lenovo et Microsoft“.

On ne sait pas exactement quels appareils seront éligibles, mais on retrouvera par exemple les dernières Samsung Galaxy Tab S8, ou encore la tablette Tab P12 Pro de Lenovo. Espérons qu'un calendrier moins vague sera offert par les trois sociétés nommées dans l'annonce de Google d’ici les prochains jours. Pour l’instant, la mise à jour est disponible sur la plupart des smartphones Pixel de Google les plus récents.