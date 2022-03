Galaxy A53 : le nouveau smartphone phare de Samsung se dévoile sous tous les angles

Le Galaxy A53 est l’un des smartphones les plus attendus de Samsung. Ce produit milieu de gamme est prévu pour la fin du mois et se montre via des visuels. On connait également ses caractéristiques techniques.

La gamme Galaxy S est la plus médiatisée par Samsung, mais ce sont bien les Galaxy A les rois des ventes. Ces smartphones combinent en effet performances et prix mesurés. Le prochain modèle, le Galaxy A53, est très attendu et se montre aujourd’hui sur tous les angles.

Nous pouvons ainsi découvrir le design du smartphone à travers des photos publiées par Sammobile. On retrouve un produit au design simple mais efficace. Le module photo reprend le placement des capteurs du S22, mais avec un design intéressant, puisqu’il rappelle un peu celui du Find X5 Pro d’Oppo dans une certaine mesure.

Le Galaxy A53 serait doté d’une belle fiche technique

Sammobile dévoile également la fiche technique du smartphone. Le Galaxy A53 serait doté d’une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces en 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. A l’intérieur, nous trouverions un processeur Exynos 1280 de Samsung, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie serait de 5000 mAh avec la recharge rapide de 25 Watts. Point intéressant, la boîte ne contiendrait pas de chargeur, à l’image des Galaxy S22.

Le terminal devrait aussi beaucoup miser sur la photo avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels ainsi qu’un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Le Galaxy A53 pourrait aussi filmer en 8 K 24 FPS ou en 4K 60 FPS.

Côté logiciel, on retrouverait bien sûr Android 12 avec la surcouche de Samsung One UI 4.0. Le téléphone pourrait débouler sur le marché d’ici la fin du mois de mars. Ne reste maintenant qu’à attendre une annonce du constructeur.

Si le Galaxy A53 ne sera pas la vitrine technologique de Samsung, il apporterait un équilibre idéal entre performances et prix, dans la grande tradition de sa gamme. Reste à savoir si le constructeur réussira à livrer un bon produit. Réponse dans quelques semaines.

Source : Sammobile