Disney+ : Matt Murdock (Daredevil) pourrait faire un retour dans la série She-Hulk

Matt Murdock, alias Daredevil, a été interprété par Charlie Cox dans la série Netflix. L’acteur pourrait bien reprendre son rôle dans une série Disney+ très attendue : She-Hulk. Une information peu surprenante, étant donné que les personnages de Marvel/Netflix font déjà parler d’eux sur ce terrain.

Charlie Cox a interprété Daredevil dans la série Netflix éponyme. Matt Murdock (de son vrai nom) a eu le droit à trois saisons ainsi qu’un spin-off (The Defenders). Alors que les séries Netflix/Marvel ont été définitivement abandonnées en 2019, le sort des personnages était en suspend… jusqu’à cette fin 2021.

En effet, il se pourrait bien que Matt Murdock fasse son retour dans une série Disney+, à savoir She-Hulk. Ce serait logique, étant donné que l’héroïne de la série, Jennifer Walters, est avocate à New York… tout comme Matt Murdock.

Kevin Feige, le big boss du Marvel Cinematic Universe, a même teasé la chose… en décembre 2020 lors d’une réunion dédiée aux investisseurs :

« La série est à propos d’une femme qui essaye de faire son chemin dans le monde, qui tente d’être prise au sérieux dans le monde professionnel et ce malgré sa taille de 2 mètres 05 et sa couleur verte. Jennifer Walters est une avocate spécialisée dans les dossiers liés aux super-héros et vous ne saurez jamais quel autre personnage de Marvel va apparaître d’épisode en épisode ».

Une citation qui peu paraître anodine à l’époque, mais qui prend tout son sens aujourd’hui.

Daredevil de retour dans le MCU

Attention, les paragraphes qui vont suivre contiennent des spoilers à propos de Spider-Man No Way Home ainsi que Hawkeye.

L’inclusion des personnages des séries Marvel/Netflix dans le MCU est aujourd’hui actée. Matt Murdock apparaît en effet dans une scène du dernier film Spider-Man, toujours sous les traits de Charlie Cox. Un cameo qui a ravit les fans, même s’il fut court.

De plus, son ennemi de toujours a fait une entrée fracassante dans le dernier épisode de Hawkeye : il s'agit du Caïd (Vincent D’Onofrio). Même si le méchant est laissé pour mort à la fin de la série, rien ne dit qu’il ne reviendra pas un de ces jours affronter son vieil ennemi.

Un retour attendu de longue date par les fans, donc, mais pas par Matt Murdock. Selon Jessica Henwick (Iron Fist), Cox savait « depuis des années » qu’il finirait par reprendre le costume. La série She/Hulk est donc logiquement l’étape suivante pour son « vrai » retour dans le MCU, c’est-à-dire en tant que protagoniste et non plus comme simple cameo.