Netflix : Rebel Moon, le “Star Wars” de Zack Snyder se dévoile en images

Zack Snyder vient de dévoiler des concept art de son prochain projet avec Netflix : Rebel Moon. Premier grand film de science-fiction du réalisateur de 300 et Justice League, le cinéaste est visiblement allé chercher son inspiration du côté de Star Wars, de Dune mais aussi de ses propres films comme Sucker Punch.

Comme vous le savez peut-être, Zack Snyder avait de nombreuses idées en tête concernant la suite de la Justice League : la mort de Batman, l'apparition du fils du Superman, la trilogie que l'on ne verra jamais s'annonçait palpitante. Malheureusement, les résultats catastrophiques de la Justice League (on parle de la version charcutée par Joss Whedon et la Warner Bros bien entendu) ont mis un terme aux ambitions du réalisateur de la Snyder Cut et de l'excellent Watchmen : Les Gardiens.

Ses relations avec la Warner étant légèrement tendues, Zack Snyder a décidé de prendre un nouveau départ avec Netflix. Après avoir accouché du sympathique Army of the Dead, le cinéaste travaille donc sur un tout nouveau projet : Rebel Moon. Il s'agira du tout premier film de science-fiction pure et dure du réalisateur.

Rebel Moon : le “Star Wars” ambitieux de Netflix et Snyder

Et de quoi va parler Rebel Moon justement ? Selon le pitch partagé par Zack Snyder, l'histoire du film débute dans une colonie spatiale située aux confins de la galaxie. Alors qu'elle est prise pour cible par le tyran galactique Balisarius, une jeune femme réussit à s'enfuir et décide de partir en quête d'alliés à travers l'univers.

Côté direction artistique, le réalisateur vient tout juste de révéler plusieurs concepts art de Rebel Moon. L'occasion de voir les inspirations du cinéaste, entre le Dune de Denis Villeneuve, SuckerPunch, les 7 Samouraïs sans oublier Star Wars évidemment. Notez bien que Netflix voit grand avec Rebel Moon, puisque la plateforme compte bien en faire une saga, si le succès est au rendez-vous évidemment.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Zack Snyder a fait appel à un casting 5 étoiles composé notamment de Charlie Hunnam (Sons of Arnachy), Djimon Hounsou (Gladiator, Blood Diamond), Ray Fisher (Cyborg dans la Justice League), ou encore la Française Sofia Boutella (Kingsman : Services Secrets). Rebel Moon n'a pas encore de date de sortie officielle, il y a donc peu de chances de le découvrir en 2022.