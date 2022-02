Netflix dévoile la liste des 88 films qui sortiront en 2022

Netflix vient de lever le voile sur la liste complète des 88 films qui sortiront en 2022. Pour marquer le coup, le géant du streaming a publié une bande-annonce qui donne la parole aux personnages les plus marquants de ses futures productions.

Netflix vient de dévoiler la liste complète des 88 films qui seront diffusés sur sa plateforme dans le courant de l'année 2022. “Que vous ayez envie de rire, pleurer, hurler de terreur, ou de vous enthousiasmer, nous vous proposons un casting d'exception pour répondre à toutes vos envies, et de nouveaux films chaque semaine, toute l'année”, annonce fièrement le leader du streaming, qui revendique plus de 200 millions d'abonnés dans le monde.

Souvent réputé pour ses séries originales, qui étaient jusqu'ici le véritable moteur de croissance du service, Netflix semble désormais mettre l'accent sur son offre de films. Pour teaser les productions qui arriveront dans l'année, la firme a mis en ligne une bande-annonce sur YouTube qui offre un aperçu global de son catalogue de films cette année. La séquence met en scène une foule de stars de renom comme Ryan Gosling, Chris Evans, Daniel Craig, Millie Bobby Brown et Henry Cavill.

Les films Netflix qu'on attend le plus en 2022

Enola Holmes 2

Après avoir fait ses preuves dans le premier long métrage, Enola Holmes (incarnée par Millie Bobby Brown) est considérée comme une véritable détective privée, en miroir de son illustre frère, Sherlock Holmes. La jeune fille accepte sa première affaire : retrouver une fille qui a disparu. Durant son enquête, l'impétueuse londonienne va mettre en lumière un sinistre complot.

À couteaux tirés 2

Le détective Benoît Blanc, toujours interprété par Daniel Craig, se rend en Grèce pour tenter de percer une énigme criminelle. Sur place, il va auditionner une myriade de suspects étonnants. Il s'agit du deuxième opus de la saga consacrée au détective, le dernier des détective gentlemen, de Rian Johnson.

Adam à travers le temps

Un pilote se lance dans un voyage dans le temps aux côtés de l'enfant qu'il était et de son père disparu prématurément afin de soigner les souffrances du passé, tout en sauvant le futur. Ce film de science-fiction met en scène Ryan Reynolds, Mark Ruffalo et Jennifer Garner.

The Gray Man

Le mercenaire le plus redoutable de la CIA, un individu mystérieux dont personne ne connaît l'identité, découvre par le plus grand des hasards les sombres secrets de son employeur. Sa tête est rapidement mise à prix et une horde de tueurs se lancent à ses trousses…Ce film d'action est réalisé par les frères Russo (Avengers) et met en scène Ryan Gosling.

Spiderhead

Dans un futur proche, deux jeunes détenus atterrissent dans un pénitencier dirigé par un homme brillant et visionnaire. Á l'abris des regards, il mène des expériences sur ses prisonniers en leur administrant des médicaments qui agissent sur les émotions. On y retrouve Chris Hemsworth.

La liste des 88 films qui débarquent sur Netflix en 2022

Sans plus attendre, on vous propose la liste complète de l'intégralité des films qui débarqueront dans le catalogue Netflix cette année. Sans surprise, le service de streaming ne dispose pas des dates de diffusion pour tous les métrages prévus cette année. Notez aussi que certains films, sortis en janvier ou début février, sont également référencés.

De même, la liste ne concerne que les films originaux produits par les soins de Netflix. Les métrages d'autres maisons de production ne sont pas listés ci-dessous. Cependant, on peut s'attendre à ce que des films plus anciens arrivent également dans le catalogue cette année.