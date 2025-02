Daredevil a de l’ambition, il se verrait bien dans cette équipe de super-héros

L'acteur Charlie Cox, qui incarne Daredevil à l'écran, aimerait bien rejoindre les rangs d'une équipe de super-héros connue, mais pas la sienne. Tant qu'à faire, il vise plus haut.

Alors que les fans comptent les jours jusqu'à la diffusion de Daredevil Born Again sur Disney+, série signant le grand retour du héros avocat, certains s'interrogent déjà sur l'après. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une saison 2. Mais ensuite ? Étant donné la facilité avec laquelle les scnéraistes peuvent intégrer à peu près qui ils veulent dans le Marvel Cinematic Universe, la question fait sens.

Techniquement, Daredevil a déjà croisé la route de nombreux super-héros. Dans les comics principalement, de même qu'à l'écran. On se rappelle que lui, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist ont formé Les Défenseurs (The Defenders en version originale) et que l'équipe a eu droit à sa propre série Netflix, depuis récupérée par Disney. Cela ne veut pas dire qu'il doit s'en contenter. Au contraire, l'interprète de Daredevil, Charlie Cox, a une idée précise en tête.

Charlie Cox aimerait bien que Daredevil intègre cette équipe de justiciers

“L'une des choses dont je suis parfaitement conscient, c'est qu'il y a des équipes vraiment cools et que Daredevil joue un rôle très intéressant et central dans certains comics des Avengers. Pour le bien du personnage, je pense que ce serait un moment merveilleux, un hommage à tant d'histoires“. À choisir, Charlie Cox préfèrerait donc que son personnage rejoigne les Avengers plutôt que Les Défenseurs à nouveau.

Lire aussi – Daredevil Born Again : une nouvelle bande-annonce dévoile une bonne nouvelle pour le lancement

Le casting du prochain film les mettant en scène, Avengers Doomsday est déjà en partie connu. Pour le moment, on sait que Robert Downey Jr. incarnera Victor Von Doom, que Doctor Strange sera de la partie, de même que Chris Evans dans un rôle encore inconnu. Anthony Mackie aura la lourde tâche de diriger l'équipe dans le costume de Captain America.

Pour le reste, les places sont encore vacantes. Et sans parler des Avengers, on peut également imaginer une apparition de Daredevil dans Spider-Man 4. Une chose est sûre : le justicier non-voyant n'a pas fini de faire parler de lui.

Source : ComicBook