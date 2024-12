Avengers Doomsday est le prochain volet de la saga super-héroïque de Marvel Studios. L’occasion pour la firme de faire revenir les anciens acteurs de la franchise. Après Robert Downey Jr, c’est Chris Evans, alias Captain America, qui ferait son come-back. Cependant, son rôle pourrait être bien différent.

Alors que le Marvel Cinematic Universe est à la dérive, Marvel Studios tente le tout pour le tout pour de nouveau séduire les fans, quitte à faire revenir d’anciens acteurs dans le prochain Avengers. Le site spécialisé The Wrap affirme ainsi que Chris Evans, alias Captain America, serait dans le film.

Il ne s’agit pas d’une annonce officielle, mais d’une info livrée par le journaliste Umberto Gonzalez, qui navigue dans le monde du divertissement depuis de longues années maintenant. Selon lui, Evans serait bien au casting d’Avengers Doomsday, prévu pour 2026, mais son rôle n’est pas encore acté.

Captain America de retour dans le MCU ?

Si Evans est surtout connu pour son rôle de Captain America, il ne va pas nécessairement le reprendre dans Doomsday, et ce pour trois raisons. La première, c’est que le titre de Captain America est désormais pris par Sam Wilson (Anthony Mackie). Il porte le bouclier à la bannière étoilée depuis Falcon et le Soldat de l’Hiver, et va l’assumer pleinement dans Captain America Brave New World. Faire revenir Steve Rogers, c’est un peu éclipser ce personnage.

La deuxième, c’est le multivers, aka l’excuse scénaristique parfaite pour toutes les excentricités et les changements de personnages. Par exemple, Robert Downey Jr est déjà annoncé au casting, non pas en Tony Stark, mais en Dr Doom, le grand vilain du film. De plus, (SPOILER DANS LES PROCHAINES LIGNES) Evans a déjà fait son retour dans le MCU, plus précisément dans Deadpool & Wolverine. Il n’y jouait pas Steve Rogers, mais Johnny Storm, alias la Torche Humaine. Un rôle qu’il avait déjà endossé dans les premiers films Quatre Fantastiques dans les années 2000.

La troisième, c’est que le retour de Captain America pourrait « gâcher » la fin d’Endgame, qui signait une conclusion satisfaisante pour le personnage. Mais avec Marvel, on est sûr de rien.

Quoiqu’il en soit, Avengers Doomsday sera sous le signe des grands retours. Puisqu’en plus de Robert Downey Jr et Chris Evans, il signera le retour aux affaires des frères Russo aux manettes d’un Marvel. Sortie prévue pour 2026.

