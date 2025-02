Daredevil Born Again : une nouvelle bande-annonce dévoile une bonne nouvelle pour le lancement

La série tant attendue Daredevil: Born Again officialise sa diffusion en deux épisodes le 4 mars 2025 sur Disney+. Un nouveau teaser, dévoilé ce lundi, met en avant des scènes d’action et des retrouvailles explosives, confirmant le retour de l’homme sans peur dans le MCU.

L’intrigue de Daredevil Born Again s’articule autour de Matt Murdock, forcé de reprendre son costume après une pause, et de Wilson Fisk, désormais maire de New York. Le graffiti « Born Again », signé par le méchant Muse, symbolise leur duel imminent. Le teaser confirme aussi l’apparition de Punisher, avec un logo crâne revisité, de White Tiger et d’un affrontement sur les toits contre Bullseye. Les personnages emblématiques Karen Page et Foggy Nelson sont également de la partie, tout comme l’antagoniste Bullseye, promis à un rôle clé.

Dans une interview récente, Charlie Cox a exprimé son enthousiasme à endosser à nouveau le rôle, évoquant une « palette d’émotions » variée entre scènes dramatiques et séquences acrobatiques. Le showrunner Dario Scardapane promet quant à lui une violence « inédite pour une production Disney », surpassant le ton déjà sombre de la série Netflix.

Un héritage à honorer, des nouveautés à assumer

Bien que présenté comme une suite spirituelle à la série Daredevil (2015-2018), Born Again s’ancre résolument dans le MCU. Les références à Echo, où Fisk entamait son ascension politique, et le retour de Jon Bernthal dans la peau de Punisher renforceront vraisemblablement cette continuité. La première saison, divisée en deux parties de neuf épisodes chacune, laisse présager un rythme soutenu, mêlant enquêtes judiciaires et combats sans merci.

Côté réalisation, des noms comme Justin Benson, Aaron Moorhead ou Michael Cuesta apportent leur patte, sous la supervision de Kevin Feige. Si le scénario garde mystère sur les motivations exactes de Muse, les extraits montrent un Murdock plus déterminé que jamais, prêt à renverser l’ordre établi par Fisk.

Avec ce comeback, Marvel mise sur un mélange entre nostalgie, grâce au casting original, et renouveau, via une nouvelle esthétique audacieuse et plus violente. Reste à savoir si Born Again parviendra à séduire autant les fans de la première heure que les nouveaux venus.