Disney+ : fan de Daredevil, voici une excellente nouvelle pour vous

Alors que la sortie de Daredevil Born Again sur Disney+ se rapproche inexorablement, une bonne nouvelle vient de tomber. Si vous appréciez l'avocat justicier, vous allez être ravi.



Après 7 ans d'absence, Daredevil compte bien retourner sur le devant de la scène. Depuis la première série Marvel originale diffusée sur Netflix en 2015 et stoppée en 2018, il a fallu se contenter de quelques apparitions sporadiques de Matt Murdock. Un coup dans le film Spider-Man : No Way Home, un coup dans la série Echo… Mais ce n'était pas assez pour étancher la soif des aficionados. Et puis Disney+ a annoncé le renouveau de la série avec Daredevil Born Again.

Un premier trailer est venu affirmer son ton violent, tandis que certaines images créent déjà des débats enflammés sur les réseaux. Et alors que nous n'avons pas encore vu le moindre générique, voilà qu'une nouvelle tombe à l'improviste lors de l'événement Fan Expo de San Francisco. L'acteur Charlie Cox, qui incarne le super-héros non-voyant, y était invité aux côtés de Wilson Bethel (Bullseye). Il en a profité pour dévoiler une information importante.

Les fans de Daredevil ont droit à une bonne surprise

C'est déjà certain : il y aura une saison 2 pour Daredevil Born Again. La nouvelle vient de l'acteur Charlie Cox lui-même. “Au moment où nous sortirons [la saison 1] le 4 mars, nous serons déjà en train de tourner la saison 2“. Il se dit “très excité” à l'idée de prolonger les aventures de Matt Murdock, lui qui a vécu l'arrêt de la série Netflix après 3 saisons comme une séparation amoureuse.

“Quand la série a été annulée, j’ai eu d’un coup une période […] de deuil. On pensait faire une saison 4, et puis ça n’est pas arrivé. Du jour au lendemain, nous avons reçu un appel téléphonique, du genre : « On a terminé. C’est fini ». C’était comme une rupture un peu bizarre“, raconte Cox. La première saison de Daredevil Born Again comptera 9 épisodes et sera diffusée sur Disney+ le 4 mars 2025.

