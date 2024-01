Tesla continue de décliner le Cybertruck à toutes les sauces avec un marteau de gym

D'après une demande de dépôt de brevet publiée par Tesla, le constructeur américain envisage de lancer un marteau de gymnastique inspiré par le design du Cybertruck. Le nom est plutôt équivoque : Cyberhammer.

On le sait, le Cybertruck est surtout connu pour son design avant-gardiste et futuriste. Cette ligne est d'ailleurs son principal argument de vente pour certains, et son plus grand ennemi pour d'autres. Et depuis la présentation ratée du pickup électrique en 2019, Tesla a décidé de capitaliser au maximum sur la marque Cybertruck en proposant plusieurs produits dérivés, inspirés du design de la bête.

On a évidemment eu le droit au Cyberquad, un quad électrique pour enfants vendu à prix d'or qui reprend les lignes du Cybertruck. Le Cyberquad est d'ailleurs disponible en France depuis peu, à savoir octobre 2023, au tarif exorbitant de 1 990 €. Mais ce n'est pas tout puisque la marque américaine a également lancé la Cyberbeer, une bière avec un packaging ici encore inspiré des formes très anguleuses du pickup. En 2021, le constructeur s'est laissé aller à une autre fantaisie avec le Cyberwhistle, un sifflet en acier inoxydable qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Cybertruck.

Après la bière et le sifflet Cybertruck, voici le marteau de gym

Et en ce jeudi 11 janvier 2024, nous venons d'apprendre que Tesla ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, nos confrères d'Electrek ont repéré une nouvelle demande de dépôt de brevet publié par le fabricant américain. Plus précisément, Tesla a déposé la marque Cyberhammer dans une catégorie plutôt surprenante : les équipements de fitness, équipements d'exercice, et marteaux de gymnastique pour l'entraînement physique.

Vous l'aurez compris, tout indique que Tesla semble travailler sur un marteau de gymnastique aux couleurs du Cybertruck. Pour les néophytes, les marteaux de fitness sont des poids libres dont le centre de gravité est déporté à l'extrémité du manche. Ces accessoires sont dédiés à des entraînements musculaires intensifs, dans le sens où l'effet de levier généré sollicite un grand nombre de muscles (bras, dos, abdominaux, jambes).

Il en existe de différents types, avec des masses adaptées selon les besoins, qui peuvent aller de 6 à 30 kilogrammes. Bien entendu, plus la charge est lourde, plus le prix est élevé. Sur le site Gorilla Sports par exemple, un marteau de gym de 25 kg en acier est vendu à 179,99 €. Reste donc maintenant à savoir quand Tesla compte sortir ce Cyberhammer, et surtout à quel prix… Connaissant les tarifs du Cyberquad, de la Cyberbeer ou du sifflet, il ne faut pas s'attendre à un ticket d'entrée abordable.

Source : Electrek