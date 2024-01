La future interface Mercedes se dévoile : nous avons vu MB.OS 1 en avant-première !

Mercedes qui développe son système d'exploitation pour ses véhicules, c'est une grande première. A l'occasion du CES de Las Vegas, nous avons eu l'occasion d'assister en avant-première à une démonstration de MB.OS 1. Et même si l'OS n'est pas encore finalisé et ne le sera pas avant 2025, le résultat est pour le moment assez bluffant.

Mercedes n’est pas venu les mains vide au CES 2024. Le constructeur allemand y a en effet montré une version quasi finie de MB.OS 1, le premier système d’exploitation développé en interne pour faire fonctionner ses autos.

Basé sur l’intelligence artificielle, il entend mettre de l’humanité dans son fonctionnement. Nous avons assisté à sa démonstration à bord d’un démonstrateur reproduisant un tableau de bord de Classe S.

MB.OS 1 veut mettre de l’humain dans le virtuel

Avec le concours de l’intelligence artificielle, l'assistant virtuel permet une interaction approchant l'expérience d'une conversation humaine, notamment en rendant les commandes vocales plus naturelles et en simplifiant l'accès aux équipements du véhicule.

Si la dernière version de MBUX était déjà en mesure de suggérer de passer un appel à telle personne à une heure donnée de la journée pour l’avoir appris des habitudes du conducteur, la nouvelle version va plus loin en y mêlant ce qui pourrait se rapprocher de l’empathie.

Ainsi, en plus d’être prédictif, en fonction du timbre de votre voix, par exemple, l’assistant virtuel MBOS peut détecter votre humeur et proposer des contenus audio et des ambiances adaptées, tout comme il adaptera son phrasé. Dans les échanges vocaux, le robot conversationnel est en mesure de faire préciser une intention ou développer une réponse en puisant dans les connaissances déjà agrégées depuis différentes sources. Par exemple, les sites remarquables peuvent être décrits via les connaissances de Google POI.

Le moteur graphique Unity pour la navigation

Côté navigation, Mercedes introduit le MBUX Surround Navigation. Son principe, apporter une couche plus réaliste à la représentation de l’environnement réel dans le guidage routier. Grâce au game engine de Unity – très utilisé dans le domaine du jeu vidéo – les bâtiments apparaissent à l’écran quasiment comme ils tombent sous les yeux du conducteur, rendant plus évidente la voie à suivre à une intersection, par exemple.

Sans doute plus anecdotique, mai pas moins spectaculaire, l’intelligence artificielle du moteur graphique est capable de créer un prolongement naturel à l’illustration figurant sur le visuel du morceau de musique à l’écoute. Imaginons que la pochette représente un bout de place, plutôt que de la présenter sur un fond de couleur unie, elle s’intégrera dans un paysage recréé de toute pièce.

Enfin, cela va sans dire, de nombreuses applications tierces seront toujours proposées via l’Appstore dédié de Mercedes, afin d’augmenter les usages possibles de l’équipement de la voiture. Selon le constructeur, MB.OS 1 sera déployé en série à partir de 2025.