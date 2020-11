Cyberpunk 2077 : ce gameplay confirme la même qualité graphique sur Xbox One et Series X

L'éditeur de Cyberpunk 2077 vient de publier une nouvelle vidéo qui compare le gameplay sur Xbox One et sur Xbox Series X. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les différences visuelles sont difficiles à trouver – en attendant un patch next-gen qui devrait être disponible dans le courant de 2021,

Cyberpunk 2077 est un véritable événement à lui tout seul. Le développement du jeu a commencé il y a plus de huit ans, lorsque les consoles Xbox Series X et PS5 n'étaient pas encore d'actualité. Naturellement, Cyberpunk 2077 est donc dans une sorte d'intersection entre la génération actuelle et la suivante.

Néanmoins, comme vous allez le voir dans la dernière vidéo publiée par CD Projekt Red (en bas d'article), la première version du jeu que découvriront les joueurs est nettement ancrée dans la génération précédente. En tout cas pour le moment.

Cyberpunk 2077 est aussi époustouflant sur Xbox One que sur Xbox Series X à ce stade

En effet, trouver ce qui diffère graphiquement entre les versions Xbox One et Xbox Series X relève de l'impossible. Et ce que l'on se trouve dans des sections avec beaucoup d'effets de lumière ou dans des séquences sombres. On pouvait pourtant penser que les capacités de Ray Tracing de la Xbox Series X feraient tout de même la différence.

Mais il n'en est rien à ce stade. Cyberpunk 2077 est tout simplement aussi beau, qu'il soit lancé sur la Xbox One ou sur la Xbox Series X. Et on dirait même que CD Projekt Red a réussi à émuler une sorte de Ray Tracing sans Ray Tracing. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires.

Ce n'est pas la première fois que CD Red Projekt impressionne avec ses jeux. On se souvient de la réception particulièrement positive de Witcher 3, par exemple, lui aussi graphiquement époustouflant. Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre 2020 sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Stadia (avec rétrocompatibilité Xbox Series X et PS5).

Pour ceux qui ont opté pour une console next-gen, pas de panique : CD Projekt Red planche déjà sur une mise à jour Xbox Series / PS5. L'update sera gratuit pour tous ceux ayant acheté le jeu. Sa disponibilité est attendue pour le courant 2021.