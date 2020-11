Xbox Series X/S et Ray Tracing : découvrez la liste des jeux compatibles

Avec les Xbox Series X et S la technologie Ray Tracing débarque dans l'univers Xbox. De quoi rendre des effets de lumières beaucoup plus naturels et proches de la réalité. Voici la liste des premiers jeux compatibles.

Les Xbox Series X et S tout comme la PS5 prennent en charge la technologie de Ray Tracing. Introduite sur PC il y a quelques années par Nvidia avec le lancement des cartes Nvidia RTX en 2019, la technologie est un bond en avant significatif pour le réalisme du rendu graphique dans les jeux. Des cœurs dédiés calculent en temps réel la direction de la lumière et les multiples réflexions secondaires et effets de transparence sur les éléments en 3D, pour simuler au plus près possible le comportement réel de la lumière.

Le Ray Tracing permet également de changer profondément l'ambiance d'un jeu, par exemple en simulant différents moments de la journée, et donc différents types de lumière naturelle. Microsoft appuie le rendu du Ray Tracing sur les capacités de la puce AMD des Xbox Series X et S ainsi que sur l'implémentation Hardware Accelerated DirectX Raytracing (DXR) pour le consoles. Néanmoins pour que cela fonctionne, il faut également que les éditeurs aient intégré la technologie dans leurs titres.

Cette liste de jeux active le Ray Tracing sur Xbox Series X et S

Alors que le lancement commercial des Xbox Series X et S le 10 novembre se rapproche, plusieurs éditeurs de jeux Xbox Series ont exprimé leur intérêt pour la technologie de Ray Tracing. Ce qui permet d'ores et déjà d'établir cette première listes de jeux compatibles avec cette nouvelle technologie graphique :

Bright Memory: Infinite

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of the Sea

Chorus: Rise as One

Devil May Cry 5 Special Edition (Xbox Series X only)

Enlisted

Forza Motorsport

Gears 5

Halo Infinite

Maneater

NBA 2K21

Observer: System Redux

Poker Club

RIDE 4

S.T.A.L.K.E.R. 2

The Medium

Watch Dogs Legion

Bien sûr, cette liste de jeux est amenée à s'étoffer dans le temps. On espère notamment que l'ensemble des titres réellement next-gen prendront en charge le Ray Tracing. Après tout, Microsoft a déjà fait la démonstration de la technologie avec brio dans des jeux où on ne l'attendait pas, comme Minecraft.