Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red repousse le lancement au 10 décembre

L'éditeur du jeu Cyberpunk 2077, CD PRojekt Red, annonce sur Twitter que le lancement du jeu est de nouveau repoussé de 21 jours. Les développeurs expliquent avoir besoin de plus de temps pour tester les 9 versions du jeu pour les différentes consoles, plateformes et systèmes d'exploitation.

CD Projekt Red vient d'annoncer une triste nouvelle à ceux qui attendent comme nous avec impatience la sortie de Cyberpunk 2077. La sortie du jeu est de nouveau repoussée de 21 jours : “Vous avez vraisemblablement beaucoup d'émotions et de questions à nous poser, alors avant tout, veuillez accepter nos humbles excuses. Le plus gros défi devant nous est de livrer le jeu sur les plateformes current-gen, next-gen et PC simultanément, ce qui nous oblige à préparer et tester 9 versions du jeu (Xbox One/X, compatibilité sur Xbox Series S\X, PS4 Pro, compatibilité sur PS5, PC et Stadia), le tout en télétravail“, explique le studio.

Et de poursuivre : “Nous avons besoin d'être certain que tout fonctionne bien et que chaque version se lance sans problème alors même que Cyberpunk a évolué vers quelque chose presque digne d'un titre next-gen. Nous sommes conscients que dire que 21 jours peut faire une quelconque différence peut paraître irréaliste pour un jeu aussi imposant et complexe, mais c'est pourtant bien le cas”

Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red explique pourquoi il va falloir patienter 21 jour supplémentaires

“Certains d'entre vous se demandent également sans doute ce que ces mots signifient alors que nous avons atteint l'étape golden master [finale, NDLR] il y a quelque temps. Passer la certification […] signifie que le jeu est prêt, peut être terminé, et a tout le contenu inclus. Cela ne signifie pourtant pas que nous avons arrêté le travail et que ne poursuivons plus nos efforts pour augmenter encore la qualité du titre.”

“C'est tout le contraire, nous profitons de ce temps pour faire de nombreuses améliorations qui seront déployées lors d'un patch D0. Mais nous avions mal calculé le temps nécessaire. Nous avons le sentiment d'avoir un jeu incroyable dans nos mains et nous sommes prêts à prendre toutes les décisions, même les plus dures, si cela peut vous conduire in fine à vous délivrer un jeu dont vous allez tomber amoureux“, conclut CD Projekt Red.

La sortie de Cyberpunk 2077 avait déjà été reportée une première fois au 19 novembre 2020 dans le courant du mois de juin. A l'époque, CD Projekt Red assurait que le jeu serait disponible dès son lancement sur Stadia. En attendant, et pour prendre votre mal en patience, nous vous proposons de consulter la configuration minimale requise de Cyberpunk 2077.