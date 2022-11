Cyber Monday : Le Pack Nintendo Switch OLED + Nintendo Switch Sports en promotion chez Cdiscount

La Switch OLED est la dernière version de la célèbre console de Nintendo. Avec un écran nettement plus beau, un stockage doublé et une autonomie en hausse, ce modèle est indispensable pour profiter au mieux des derniers jeux de la firme japonaise. Vous trouverez d’ailleurs dans ce pack le jeu Nintendo Switch Sports, sorti en avril dernier, pour passer de chouettes moments avec vos proches.

Plus que quelques heures pour profiter des offres du Cyber Monday. Passé ce délai, il vous faudra attendre un an avant de retrouver les offres très avantageuses du Black Friday. Pour finir en beauté, Cdiscount vous propose un bon plan sur la Nintendo Switch OLED en pack avec le jeu Nintendo Switch Sports.

Normalement vendue seule au prix de vente conseillé de 349,99 euros, la Nintendo Switch OLED est ici proposée avec le jeu physique Nintendo Switch Sports et une sangle de jambe incluse pour 20 euros de moins, soit 329,99 euros.

Comme nous l’avons vu dans notre test de la Nintendo Switch OLED, elle se démarque principalement du modèle ”standard” de par son nouvel écran. Ce dernier exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et un contraste infini.

Concernant la partie connectique, la Switch OLED embarque deux ports USB, un port HDMI afin de connecter la station à une TV mais aussi un nouveau port Ethernet pour une connexion plus stable lors du jeu en ligne en mode téléviseur. Le pied intégré a été nettement amélioré puisqu’il fait maintenant toute la largeur de l’écran. Il est donc beaucoup plus stable et son angle peut varier de 0 à 140 degrés.

Si la version originelle de la Switch embarquait 32 Go de mémoire interne, la nouvelle console de Big N possède le double soit 64 Go. Bien évidemment, il est possible de l'augmenter grâce à une carte microSD compatible. Enfin, dernière chose, la Nintendo Switch OLED est compatible avec tous les jeux Nintendo Switch ainsi que les manettes Joy-Con de génération précédente.

La console est vendue avec la version boite du jeu Nintendo Switch Sports. Comme son nom l’indique, ce jeu permet d’affronter ses amis dans différents sports : football, tennis, badminton, bowling, volley-ball et même chambara (une sorte de bataille de sabre). Vous pouvez y jouer en local avec les Joy-Con ou bien à distance en mode online. Dans la boite du jeu, vous trouverez un accessoire étonnant : une sangle de jambe. En fixant un Joy-Con à votre jambe, vous pourrez jouer au football et au volley-ball de manière plus intuitive.

