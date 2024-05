Adieu 6Play : le service de streaming M6+ se lance aujourd’hui, et c’est gratuit

M6+ remplace 6Play à partir de ce mardi 14 mai 2024, c'est officiel. M6 se dote de sa nouvelle plateforme de SVOD gratuite, plus riche et plus complète, qui doit concurrencer TF1+.

En février dernier, M6 annonçait l'arrivée de sa nouvelle plateforme de streaming M6+, en même temps que le départ de Nicolas de Tavernost de la présidence du groupe. Trois mois plus tard, M6+ est enfin disponible et prend la suite de 6Play. Pour l'instant, M6+ conserve l'adresse URL de 6Play.fr, mais la transition devrait s'opérer bientôt. L'offre M6+ avec sa nouvelle interface et ses fonctionnalités est en tout cas bien accessible dès à présent.

À l'instar de TF1+, M6+ est gratuit. Un abonnement M6+ Max à 4,99 euros est proposé pour supprimer la publicité. Celui-ci est sans engagement, avec sept jours d’essai gratuit pour toute première souscription. Il est intéressant de constater qu'entre le “+” et le “Max”, M6 reprend la même terminologie que TF1. Une trace de la fusion avortée entre les deux géants audiovisuels français ?

Des podcasts et des chaînes FAST

M6 promet que “le volume de programmes disponibles gratuitement va être multiplié par deux” avec son nouveau service de streaming à la demande. Sont évoquées 30 000 heures de contenu disponibles dans l’année, dont 10 000 heures sont exclusives. De plus, les programmes deviennent disponibles au minimum 30 jours sur la plateforme.

Petite originalité, M6+ se démarque de la concurrence en proposant des podcasts, issus des stations radios du groupe M6. En plus des vidéos à la demande et des directs des chaînes TV, les utilisateurs ont aussi accès à quelques chaînes FAST en linéaire. Téva et Paris Première requièrent toutefois un abonnement à 1,99 euro par mois.

De nouvelles fonctionnalités, comme un player interactif enrichi de data visualisation et les STORIES M6+, visent à faciliter l’engagement et la découverte de nouveaux contenus sur la plateforme, qui ressemble tout de même beaucoup à TF1+. M6+ prend en charge le cast to TV et est disponible sur la plupart des environnements TV du marché.

Source : M6