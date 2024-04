Ce site de streaming pirate pèse plus que Disney+ sur le trafic internet américain

FMovies fait partie des sites pirates les plus consultés aux Etats-Unis. La plateforme dépasse même certains services légaux bien connus du grand public en termes de trafic, comme Disney+ par exemple. Pour les représentants du cinéma américain, il est urgent d'adopter des mesures de blocage dans le pays.

Dans la lutte contre le piratage et les services de streaming illégaux, de nombreux pays à travers le monde ont légiféré pour instaurer des procédures de blocage d'accès. C'est notamment le cas en France où la justice peut ordonner aux FAI de bloquer des sites de streaming et de torrent incriminés. Début 2023, ce sont près de 50 adresses qui ont été bloquées de cette manière par Orange, SFR et consorts.

Et en avril 2024, un avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies a publié une liste des sites supplémentaires amenés à subir le même sort cette année. Au total, plus d'une cinquantaine de sites pirates sont dans le viseur des autorités et on trouve dans cette liste des noms connus comme Torrent411, YggTorrent ou encore Zone-Téléchargement.

Si évidemment, cette méthode n'éradique pas totalement le problème des plateformes de streaming illégales, elle permet néanmoins de réduire drastiquement le trafic vers ces sites comme le dévoilait une étude publiée en mars 2023. Elle porte donc ses fruits dans une certaine mesure.

FMovies, la bête noire des studios de cinéma

Pour autant, les Etats-Unis rechignent encore à passer le pas, au grand dam des ayant-droits et des représentants du 7e art américain. Depuis ces dernières semaines, ces derniers multiplient les appels à l'instauration d'un système de blocage. Le PDG de la Motion Pictures Association Charles Rivkin a notamment profité de son discours d'ouverture à la CinemaCon pour exhorter les législateurs américains à passer à l'action.

Pour démontrer la gravité de la situation, le grand patron du cinéma hollywoodien a évoqué le cas problématique de FMovies. “L'un des plus sites de streaming illégaux au monde, FMovies, reçoit plus de 160 millions de visites par mois et comme d'autres pays ont déjà adopté des lois de blocage de site, un tiers de ce trafic provient toujours des Etats-Unis”, explique-t-il.

Plus populaire que Disney+

On pourrait croire que l'ancien ambassadeur des Etats-Unis en France aurait tendance à dramatiser la chose, mais les récentes statistiques de trafic de SimilarWeb confirment l'incroyable popularité de FMovies. En mars 2024, le site a enregistré plus de 190 millions de visiteurs. 40 % d'entre eux venaient des Etats-Unis. Chiffre encore plus parlant, FMovies est dans le TOP 10 des sites de streaming et de VOD les plus visités aux Etats-Unis. A la 9ème place, il dépasse même Disney+ et Crunchyroll (respectivement 10e et 11e).

Quoi qu'il en soit, ces chiffres confirment que FMovies représente une menace majeure pour le cinéma. Il y a fort à parier que la plateforme sera au centre des futures discussions au Congrès américain concernant le blocage des sites web.

Source : TorrentFreak