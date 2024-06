Coup de théatre, Oppo officialise son retour en France et l’arrivée des Reno 12

Quatre mois après avoir confirmé son intention de revenir en Europe lors du Mobile World Congress 2024, Oppo officialise son retour en France. La marque se relance donc, quelques semaines après Realme, et les premiers modèles qui arriveront sur les étals tricolores seront les Reno 12 récemment présentés en Chine. Est-ce vraiment pour de bon, cette fois-ci ? Et quel est le programme pour la suite ? Voici ce que nous savons.

Il y a un an, le monde de la téléphonie mobile française s’émouvait de la fin de l’aventure Oppo en France. Et plus précisément de la fermeture de son distributeur local, triste conséquence d’une suite d’évènements que nous détaillons en seconde partie de cet article. Ce départ a laissé un vide considérable sur le marché où se sont engouffrées plusieurs marques, dont Honor et Motorola. Durant tout le second semestre 2023, aucun smartphone d’Oppo, Realme et OnePlus n’a été lancé en France.

Lire aussi – AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants d’avril 2024

Début 2024, plusieurs signes montraient qu’Oppo préparait son retour dans le plus grand secret. D’abord, Realme, la marque alternative d’Oppo, renouait avec le marché français, avec le Realme C67, suivi par les Realme 12 récemment présentés en France. Ensuite, OnePlus redevenait ce qu'elle était dès le départ : une marque en ligne. C'est ainsi qu'elle a lancé le OnePlus 12. Parallèlement, le patron d’Oppo, affirmait au Mobile World Congress que le marché européen était stratégique pour l’entreprise. Oui, il voulait revenir et renouer avec les consommateurs européens. Aujourd’hui, la marque confirme cet engagement.

Oppo revient en France avec les Reno 12 dans ses valises

Oppo annonce en effet son grand retour en France, pratiquement un an après la suspension de la commercialisation de ses produits. Mais plus question de passer par un distributeur. Cette fois, c’est Oppo Europe qui se charge de tout. Si le déploiement sera progressif durant l’été, la marque entend bien retrouver rapidement le chemin des étals des boutiques en ligne et physiques, ainsi que celui des opérateurs.

Pour fêter son retour, Oppo annonce que les premiers smartphones disponibles en France seront les Reno 12 qui ont été annoncés en Chine fin mai. Le lancement européen de ses téléphones aura lieu le 18 juin 2024. Soit dans moins d’une semaine. Ce sera l’occasion de découvrir le prix, la configuration et la date de lancement des téléphones. Mais pas seulement, puisque Oppo profitera de ce lancement pour présenter ses initiatives liées à l’intelligence artificielle et aux modèles génératifs. Il se murmure également qu’Oppo pourrait relancer ses Find en France, mais en 2025 seulement.

Pourquoi Oppo est parti de France en 2023

Le départ d’Oppo de France en 2023 est digne d’un scénario hollywoodien. Tout commence fin 2022 quand Oppo perd son procès en Allemagne face à Nokia qui accusait la marque de violation de brevet. Oppo continuait d’utiliser des brevets essentiels liés à connectivité d’un téléphone du groupe finlandais, alors que la licence d’exploitation était arrivée à son terme. Les deux sociétés étaient alors en négociation pour son renouvellement. Mais le prix demandé par Nokia ne convenait pas à Oppo.

Voulant forcer la main de ce dernier à accepter ses conditions, Nokia a porté plainte contre Oppo et obtient gain de cause en Allemagne, décision qui amène au retrait de tous les smartphones d’Oppo des boutiques allemandes. Fort de cette victoire, la firme finlandaise étend son attaque à d’autres pays d’Europe. Dont en France. Craignant une conclusion similaire, le distributeur d’Oppo arrête de lancer de nouveaux modèles dans l’Hexagone. Et il ferme petit à petit toute l’entreprise. Ironie du sort, Nokia perd son procès en France en juillet 2023, mais le distributeur ne suspend pas la fermeture de l’entreprise.