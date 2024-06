Realme 12 5G officiels : ces smartphones abordables font de grandes promesses

Realme dévoile sa nouvelle série de smartphones 12 5G, composée de modèles innovants. Avec des prix compétitifs, ces appareils promettent tout de même des performances élevées et des fonctionnalités avancées. Découvrez en détails ces nouveaux smartphones.

Realme, une marque connue pour ses smartphones abordables et performants, continue de se démarquer sur le marché. Dernièrement, elle nous avait étonné avec des modèles comme le Realme C67, à moins de 300 euros, et le Realme C55, à moins de 200 euros. Ces appareils ont su séduire les utilisateurs par leur excellent rapport qualité-prix.

A partir du 6 juin 2024, Realme va lancer sa nouvelle série de smartphones 12 5G. Cette série inclut les 3 modèles Realme 12+ 5G, Realme 12 5G et Realme 12x 5G, chacun conçu pour offrir des performances exceptionnelles et des caractéristiques innovantes comme des processeurs performants une caméra avec stabilisation optique de l'image.

Ces 3 nouveaux modèles Realme ne font pas de concessions sur les performances

Le realme 12+ 5G se distingue par ses performances de haut niveau grâce au processeur MediaTek Dimensity 7050, un processeur 5G puissant à 6 nm. Ce modèle bénéficie également d'un système de refroidissement à chambre à vapeur qui est une sorte de mini climatiseur pour garantir une efficacité thermique optimale. Il est aussi le premier smartphone de sa catégorie à être équipé d'un système OIS Sony LYT-600 de 50 MP qui promet d'offrir des photos stables et de haute qualité et son prix débute à 359,99€.

Le realme 12 5G, quant à lui, est doté d'un processeur Dimensity 6100+ et d'un appareil photo principal de 108 MP. Il possède un écran FHD+ Sunlight assure une visibilité parfaite même en plein soleil. Il est disponible en deux coloris, Woodland Green et Twilight Purple, ce modèle combine style et performance. Vous trouverez ce modèle à partir de 299,99€.

Enfin, le Realme 12x 5G utilise la photolithographie nanométrique pour créer des motifs de plumes texturées hyperréalistes sur sa surface. Celui-ci se démarque par son épaisseur de seulement 7,89 mm mais il n’en est pas moins fragile, il est en effet certifié IP54. Équipé du chipset Dimensity 6100+ et du mode AI Boost, il supporte des sessions de jeu prolongées et une utilisation intensive. Ce modèle a également reçu la certification TÜV SÜD 48-month Fluency, qui garantit ses performances fluides pendant quatre ans. Ce smartphone est le plus abordable des 3 avec un prix affiché à partir de 199,99€.