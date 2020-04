Coronavirus : Tesla dévoile un prototype de respirateur fait avec des pièces de voiture, en vidéo

Tesla est également très mobilisé contre le coronavirus. Le constructeur montre dans une vidéo un premier prototype de respirateur développé en interne à partir de pièces détachées de voitures Tesla. En parallèle, la firme a sécurisé la livraison de milliers de respirateurs et machines BiPAP à des hôpitaux américains – et se propose de fabriquer des respirateurs pour d’autres marques dans ses usines.

On n’en attendait pas moins de Tesla et d’Elon Musk. Une équipe d’ingénieurs du constructeur automobile est depuis plusieurs semaines consacrée à la fabrication d’un respirateur fabriqué à partir de pièces détachées de véhicules Tesla. Dans une vidéo, on découvre le projet qui semble encore loin de quitter le laboratoire de la firme.

La vidéo n’en est pas moins intéressante, puisque l’on apprend comment plusieurs pièces de voitures Tesla sont détournées de leur finalité première pour créer une machine fonctionnelle. Leur but ? Utiliser autant que possible des pièces de voiture pour expédier le processus de fabrication et pouvoir répondre ainsi à une soudaine hausse de la demande.

Ainsi l’écran d’infotainment de la Model 3 devient un moniteur de contrôle qui affiche les différents paramètres respiratoires du patient. On trouve aussi par exemple l’ordinateur de bord des voitures qui sert de cerveau à la machine. Ainsi que de nombreuses pièces moins évidentes pour les profanes que nous sommes. La vidéo se conclut par un constat de l’équipe en charge du projet : « Il reste encore beaucoup de travail, mais nous faisons de notre mieux pour faire en sorte d’aider les gens ».

Pour autant comme le souligne Electrek, les efforts de Tesla pour lutter contre le coronavirus sont loin de se limiter à ce projet. L’équipe chinoise de Tesla et Elon Musk sont parvenus à sécuriser un surplus de 1000 respirateurs en Chine, qui ont depuis été livrés à des hôpitaux californiens. La Gigafactory de New York devrait être rapidement rouverte pour fabriquer des respirateurs.

La marque est d’ailleurs en discussion avec Medtronic pour mettre à sa disposition son usine de Fremont et fabriquer davantage de respirateurs. Le constructeur a également acheté des machines BiPAP et mobilise son réseau logistique pour livrer les hôpitaux.