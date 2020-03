Dyson lance un respirateur artificiel pour sauver les malades du coronavirus

Dyson a conçu un respirateur artificiel pour aider dans la lutte contre le nouveau coronavirus. L’entreprise l’a développé en 10 jours pour répondre à la crise sanitaire actuelle et notamment au manque d’équipements médicaux pour sauver les personnes en phase de détresse respiratoire.

On connaissait Dyson pour ses aspirateurs robots et aspirateurs-balais sans fil. La marque vient d’annoncer la mise au point d’un respirateur artificiel afin de combler la pénurie alarmante de cet appareil dans le monde entier. Le but est de sauver davantage de cas graves du Covid-19 ayant dégénéré en détresse respiratoire. Baptisé CoVent, cet appareil a été conçu en une dizaine de jours « pour répondre aux besoins cliniques spécifiques des patients atteints par le nouveau coronavirus » a déclaré le PDG de la marque britannique.

Dyson vole ainsi au secours des entreprises spécialisées qui ne peuvent répondre à l’explosion du besoin sur le terrain malgré l’augmentation importante de leur rythme de production. En France, c’est le cas de l’entreprise Air Liquide qui va multiplier sa production de respirateurs par 10 d’après le gouvernement. Mais cela ne suffira pas pour répondre à la demande. Le gouvernement a également annoncé des commandes auprès de fournisseurs étrangers.

Cela tombe bien, car Dyson va produire 15 000 respirateurs artificiels dont 10 000 commandés par le gouvernement britannique. Les 5 000 autres modèles sont destinés à d’autres pays ainsi qu’à des organismes internationaux luttant contre le Covid-19. Dans un entretien accordé au média CNN, un porte-parole de Dyson a affirmé que les respirateurs seront prêts au début du mois d’avril.

« Le principal défi était de savoir comment concevoir et livrer un nouveau produit médical sophistiqué en grandes quantités et dans un délai extrêmement court », explique l’entreprise dans un communiqué. « La course est maintenant lancée pour le mettre en production (…). Ce nouvel appareil peut être fabriqué rapidement, efficacement et en volume », a ajouté James Dyson.

Plusieurs autres marques se mobilisent également. C’est le cas des constructeurs automobiles Tesla, General Motors ou encore Ford qui ont déjà annoncé la fabrication de respirateurs artificiels. « Tesla fabrique des voitures avec des systèmes sophistiqués de ventilation et de climatisation. SpaceX fabrique des vaisseaux spatiaux avec des systèmes médicaux de maintien des fonctions vitales. Les ventilateurs ne sont pas difficiles » a déclaré Elon Musk sur Twitter.