Renault dévoilerait un SUV électrique avec 600 km d’autonomie d’ici fin 2020

Renault lancerait un SUV électrique urbain d’ici la fin de l’année 2020, révèle l’Argus. D’après le média, le groupe automobile français aurait déjà mis au point un véhicule inspiré de Morphoz, son concept car modulaire. Attendu sur le marché 2021, le SUV offrirait jusqu’à 600 km d’autonomie grâce à sa plateforme CMF-EV.

D’après les informations obtenues par le média français Argus, Renault aurait l’intention de présenter un SUV électrique urbain d’ici la fin de cette année malgré la crise du coronavirus. Néanmoins, le SUV ne serait pas commercialisé sur le marché avant le printemps de 2021. Le véhicule serait destiné à compléter la gamme « zéro émissions » de Renault, déjà composée de la ZOE et de la Twingo Z.E.

Renault préparerait un SUV électrique inspiré du concept car Morphoz

Côté design, le SUV serait largement inspiré du Morphoz, un concept de voiture électrique modulaire dévoilé par Renault il y a quelques semaines. Ce concept car était censé être l’une des stars du salon de l‘Auto de Genève 2020, finalement annulé à cause de la pandémie. On y retrouverait donc des lignes acérées et futuristes qui rappelleront le Cybertruck de Tesla, notamment au niveau des optiques et de la signature lumineuse. Dans le détail, le SUV de Renault mesurerait 4,20 mètres de long.

Toujours selon Argus, le SUV serait basé sur la plateforme CMF-EV (« CMF » pour Common Module Family et « EV » pour Electric Vehicles), une plateforme modulaire réservée aux voitures électriques qui ne manque pas d’atouts.« On gagne de la place au niveau du compartiment moteur, qui est réduit, la taille des pièces d’un moteur électrique étant plus compacte que sur les voitures à moteur diesel ou essence. On peut donc développer, à partir de là, des voitures électriques avec des batteries de taille plus importante » expliquait d’ailleurs récemment Jean-Paul Drai, directeur de l’ingénierie chez Renault.

Grâce à cette plateforme révolutionnaire, le SUV électrique offrirait une autonomie allant de 550 et 600 kilomètres, en fonction du modèle choisi. Enfin, le projet aurait été confié au site industriel de Douai (Nord). Le SUV sera donc assemblé dans les même usines que les Scénic par exemple. On vous en dit plus dès que possible. On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Argus