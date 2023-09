Avast propose -20% de réduction sur ses solutions Business

Protégez votre entreprise en ligne grâce aux solutions Avast Business disponibles en ce moment avec -20% de réduction. On vous détaille les offres ci-dessous.

D’après le Baromètre de la cybersécurité en entreprise CESIN 2022, plus d’une entreprise sur deux a vécu une cyberattaque ou plus au cours de l’année 2021. En parallèle, alors qu’une cyberattaque coûte en moyenne 50 000€ à l’entreprise, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) interpelle les entreprises sur une hausse de 225% des attaques par ransomware. Des chiffres qui mettent clairement en évidence la nécessité d’une protection en ligne robuste pour les entreprises.

Face à cette réalité, Avast Business, leader mondial en matière de sécurité en ligne, propose une offre exclusive de -20% de réduction sur ses solutions de sécurité. Vous pouvez ainsi profiter des prix suivants :

133,68€*/an au lieu de 167,10€ pour l’abonnement 1 an / 5 appareils, soit 26,74€ par an et par appareil.

220,52€*/2 ans au lieu de 275,65€ pour l’abonnement 2 ans / 5 appareils, soit 22,05€ par an et par appareil.

308,76€*/3 ans au lieu de 385,76€ pour l’abonnement 3 ans / 5 appareils, soit 20,58€ par an et par appareil.

Une protection multi-niveaux pour une sécurité optimale

Avec Avast Business, vous pouvez protéger en ligne tous vos appareils d’entreprise et toutes vos données. Les solutions de l’enseigne combinent la détection traditionnelle des menaces avec des technologies avancées comme l’Intelligence artificielle pour offrir une protection multi-niveaux contre les cyberattaques.

Parmi les avantages des offres, on note également une console de gestion centralisée qui permet aux utilisateurs de gérer facilement la sécurité de tous les appareils de l’entreprise depuis un seul et même emplacement. Avast propose également une protection renforcée des données sensibles, y compris la prévention contre les fuites de données et le cryptage des informations sensibles.

En prime, alors que de plus en plus d’entreprises adoptent le télétravail, Avast Business garantit la sécurité des employés, quel que soit leur emplacement, en protégeant leurs connexions et leurs données.

Parmi les fonctionnalités Avast Business, on retient notamment :

Un antivirus primé

Le blocage des vulnérabilités de réseau WiFi et des menaces zéro seconde

La Protection de Webcam, des mots de passe et de l’identité

Un support informatique performant

Plus de 400 millions d’utilisateurs font déjà confiance à Avast Business, alors qu’attendez-vous pour les rejoindre ?

*Tous les prix sont hors taxes.

