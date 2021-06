Comment jouer à des jeux PS5 avec votre PS4 ? Aussi étrange que cela puisse paraître, cela n’a rien d’impossible. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un ami qui dispose de la dernière console de Sony, ainsi que d’un abonnement à PlayStation Plus. On vous explique.

Pénurie de composants, ruptures de stock, popularité sans précédent… On en parle depuis des mois, et pour vous, la situation n’a probablement pas changé : vous n’avez toujours pas de PS5. En attendant que la situation s’améliore, vous lorgnez sur les nouveaux jeux aux graphismes époustouflants et sur les performances inédites de la console. Tout en regardant avec dépit votre PS4.

Pourtant, vous pouvez d’ores et déjà jouer aux nouveaux titres estampillés Sony avec votre « vieille » console. Attention, il n’est pas ici question de rendre compatible un Blu-Ray avec la PS4, ni de transfert de sauvegardes entre les machines. La fonctionnalité qui permet cette prouesse, c’est le Share Play. Lancée par la firme japonaise en 2014, cette dernière intègre depuis peu le crossplay.

Comment jouer à des jeux PS5 sur PS4

Concrètement, Share Play permet à un joueur de diffuser son jeu sur la PlayStation d’un ami. Il est possible de simplement observer la partie, rejoindre une session multijoueur ou, ce qui nous intéresse ici, prendre le contrôle de la manette. Avant d’activer la fonctionnalité, il vous faut à chacun un abonnement au PS Plus. Voici comment faire :

Sur l’écran d’accueil, sélectionnez PlayStation Plus

Cliquez sur Rejoindre PlayStation Plus

Sélectionnez l’abonnement qui vous convient, puis payez

Une fois abonné à PlayStation Plus, vous devrez ensuite activer le Share Play. Voici la marche à suivre.

Appuyez sur le bouton PS de votre manette

de votre manette Dans l’onglet Partys , cliquez sur Créer une Party .

, cliquez sur . Ajoutez l’ami possédant une PS5 dans la Party

Cliquez sur Créer une nouvelle Party

Dans la fenêtre de chat, appuyez de nouveau sur le bouton PS de votre manette

de votre manette Sélectionnez Démarrer le partage d’écran

Cliquez sur Démarrer Jeu en partage.

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner le mode jeu souhaité. « Le visiteur joue sous votre nom » permet de donner le contrôle du jeu au joueur ne le possédant pas, tandis que « Jouer à un jeu avec le visiteur » réplique plus ou moins l’expérience multijoueur salon.



Notez qu’il existe quelques limitations. Premièrement, tous les jeux ne sont pas compatibles avec le Share Play, il convient de vérifier en amont si vous souhaitez y jouer. De plus, le jeu sélectionné doit être disponible sur le PlayStation Store dans votre région, autrement le partage ne fonctionnera pas. Enfin, vous ne pourrez profiter du Share Play que pendant 60 minutes.