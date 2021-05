La PS5 fait mieux que la PS4, les joueurs y passent presque deux fois plus de temps !

La PS5 bat tous les records de la PS4. Cette fois, Sony annonce que les joueurs passent 81% plus de temps sur sa nouvelle console que sur l'ancienne, à la même période après son lancement. Ce résultat est à mettre en relief avec les conséquences de la pandémie, qui obligent de nombreux utilisateurs à rester chez eux.

On ne le dira jamais assez, Sony a réalisé un véritable tour de force en lançant la PS5. Plus puissante, plus rapide, certains diront même plus belle, la nouvelle console fait tout mieux que sa grande sœur. Même au niveau de la popularité, la PS4 ne fait pas le poids. Après avoir battu ses records de vente, la PS5 s'attaque désormais au temps libre des joueurs. Et, selon Sony, elle est bien plus gourmande en la matière.

Le constructeur a en effet enregistré une hausse significative de la durée de jeu chez ceux ayant eu la chance de se procurer la console. Plus précisément, les joueurs passent 81% plus de temps devant leur PS5 que ce n'était le cas sur la PS4 quelques mois après sa sortie. D'une génération à l'autre, les utilisateurs semblent moins regarder leur montre quand ils sont face à leur écran.

Les joueurs de PS5 achètent également plus de jeux

Plus surprenant, les propriétaires de PS5 se jettent également plus facilement sur les jeux. Alors que la ludothèque de la console est loin d'être aussi fournie que celle de sa prédesseceure, Sony rapporte une hausse de 11% des ventes par rapport à la PS4, toujours à la même époque. De plus, ce chiffre risque fort d'augmenter avec le temps, avec l'arrivée de nouvelles exclusivités dans les mois à venir.

Bien sûr, il faut mettre en relief ces résultats avec les conditions actuelles inédites. Les confinements et autres couvre-feux forcent les joueurs à passer plus de temps chez eux et, par la même occasion, à trouver de quoi s'occuper. Mais il ne faut pas oublier la rétrocompatibilité de la console avec les anciens jeux, qui effacent le doute à l'achat des détenteurs de PS4.

Cette popularité a un prix. Pour tous ceux qui profitent pleinement des jeux de la PS5, il y en tout autant, si ce n'est plus qui attendent toujours un retour des stocks prophétiques. La plupart d'entre eux devront certainement patienter jusqu'en 2022, selon les prévisions de Sony. Pour la firme, en revanche, tout va pour le mieux : 7,8 millions d'unités se sont vendues depuis novembre 2020, soit le meilleur lancement de console de son histoire.

Source : Wired