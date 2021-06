Cyberpunk 2077 : CD Projekt patche une nouvelle fois le jeu PS4 juste avant son retour sur le PS Store

CD Projekt continue de patcher Cyberpunk 2077 depuis sa sortie, et Sony estime désormais qu'il est temps de remettre le jeu PS4 à la vente sur le PS Store dans quelques jours. Juste avant le retour du jeu, le studio a décidé de délivrer un nouveau patch 1.23 qui rend le jeu beaucoup plus stable, et corrige les animations et rendus graphiques les plus tragico-comiques.

CD Projekt l'a annoncé il y a quelques jours : Sony reconnaît les efforts du studio pour corriger les problèmes dans le jeu Cyberpunk 2077 et a donc décidé de faire revenir la version PS4 du jeu sur le PlayStation Store. Ce qui n'a pas empêché le studio de publier une énième mise à jour (le patch 1.23) juste après cette annonce.

Le Patch 1.23 a été conçu pour améliorer encore davantage la stabilité du jeu, de prévenir de nombreux crashes, animations, éléments de l'interface, rendu des personnages, physique du monde ouvert et gameplay.Sony explique de son côté que “les utilisateurs continueront de rencontrer des problèmes de performances avec l'édition PS4 tant que CD Projekt Red continue d'améliorer la stabilité sur toutes les plateformes”.

Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red a corrigé une avalanche de bugs sur la version PS4

Tout en ajoutant que pour la “meilleure expérience possible”, il est recommandé de jouer sur PS4 Pro ou PS5. Voici les notes de version complètes :

Space Oddity

Correction d'un problème où l'objectif « Ouvrir le paquet » pouvait changer d'emplacement

Gig: Family Matters

Correction d'un problème où la voiture de Juliette pouvait disparaître à vue après avoir terminé la quête

Correction d'un problème de streaming dans la maison de Juliette

Correction d'un problème où il n'était pas possible d'entrer dans la maison de Juliette si le joueur ne remplissait aucune des conditions d'attribut

The Heist

Correction d'un problème où Jackie pouvait passer à travers le verre

Correction d'un problème empêchant certains gardes d'attaquer le joueur

Correction d'un problème où l'objectif « Rechercher l'officier d'Arasaka » pouvait rester actif après l'avoir atteint

Correction d'un problème où le robot n'apparaissait pas dans le hall

Correction d'un problème où certains gardes d'Arasaka pouvaient franchir la porte

Correction d'un problème où certains gardes pouvaient apparaître à la vue du joueur

Correction d'un problème où le corps de l'officier d'Arasaka pouvait être inaccessible, rendant le joueur incapable de piller le fragment et bloquant la progression

The Nomad

Suppression des invites de bouton inutiles

The Hunt

Le segment d'actualités dans le fragment de River lira désormais correctement l'audio

The Beast in Me

Correction d'un problème où la progression pouvait être bloquée si le joueur quittait Claire trop tôt après la course de Saint-Domingue

Queen of the Highway

Correction d'un problème où Basilisk pouvait couper le rendu de certains arbres

Down on the Street

Correction d'un problème où il n'y avait pas d'options de dialogue liées à la quête lors de la conversation avec Wakako

Forward to Death

La fumée et la poussière ne clignoteront plus lors de la conduite du Basilisk

Gig: Goodbye, Night City

Correction d'un problème où la progression pouvait être bloquée après avoir sauvé Bruce si le joueur appelait Delamain

Path of Glory

Correction d'un problème où V pouvait rester coincé dans l'AV s'il se tenait au point d'atterrissage avant son arrivée

Gig: No Fixers

Correction d'un problème où il n'était pas possible d'ouvrir la porte du garage de Dakota à la fin de la quête

Correction d'un problème où Iris pouvait se téléporter au lieu de marcher

Gig: Getting Warmer

Correction d'un problème où la voiture du réparateur pouvait traverser l'intersection tout droit au lieu de tourner à droite

Correction d'un problème où l'invite d'utilisation du liquide de refroidissement sur 8ug8ear pouvait toujours être sélectionnée lors de son débranchement, ce qui pouvait interrompre l'animation

Correction d'un problème où il n'était pas possible de récupérer 8ug8ear

Correction d'un problème où les PNJ pouvaient apparaître sous terre, bloquant la progression

Gig: Many Ways to Skin a Cat

Correction d'un problème où les notifications de Regina concernant ce concert pouvaient apparaître pendant The Heist

Correction d'un problème où il était possible de se connecter à l'ordinateur après avoir échoué à la quête en détruisant la camionnette, ce qui entraînait le blocage du joueur

Correction d'un problème où la progression pouvait rester bloquée sur l'objectif “Aller aux installations de Revere Courier Services”

Cyberpsycho Sighting: Where the Bodies Hit the Floor

Correction d'un problème où, après avoir collecté les informations, le prochain objectif pour les envoyer à Regina n'apparaissait pas

Cyberpsycho Sighting: On Deaf Ears

Correction d'un problème où, après avoir collecté les informations, le prochain objectif pour les envoyer à Regina n'apparaissait pas

I Fought the Law

Correction d'un problème où River n'était pas présent au point de rendez-vous avant d'entrer dans la course Red Queen's Race

Vous jouez encore à Cyberpunk 2077, avez fini le jeu ou au contraire avez jeté l'éponge ? Partagez votre retour dans les commentaires !