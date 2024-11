Votre smartphone Android va mieux bloquer les messages spams

Google Messages va ajouter une option permettant de se désinscrire rapidement d'un chat RCS Business pour bloquer les spams.

Se débarrasser des spams n'est pas une mince affaire. Certains utilisateurs sous Android ont constaté une recrudescence des messages indésirables reçus sur l'application Google Messages depuis la compatibilité avec le protocole RCS. La firme de Mountain View s'active pour trouver des solutions, par exemple avec une fonction IA à venir dans Google Messages pour déjouer les arnaques et les spams. Mais ce n'est pas tout, une autre nouveauté est sur le point d'arriver pour nous aider dans notre lutte contre les messages indésirables.

Android Authority a fouillé le code de la version bêta 20241125_04 de Google Messages et y a trouvé une fonction en cours de développement qui pourrait s'avérer bien pratique. Il s'agit d'un bouton STOP, qui apparaît directement dans une conversation, et qui permet de se désinscrire automatiquement d'une liste de diffusion RCS Business Messaging, système utilisé par les entreprises pour communiquer auprès de leurs clients.

Lutter contre le spam par RCS

La fonctionnalité n'est pas encore activée, mais semble déjà prête. Android Authority a réussi à la mettre en marche et vous pouvez la voir à l'œuvre dans les captures d'écran ci-dessous. Quand l'utilisateur appuie sur le bouton STOP, un message STOP est envoyé dans la discussion pour signifier que l'on ne souhaite plus recevoir ce genre de message.

En réalité, il était déjà possible d'envoyer STOP manuellement pour mettre un terme à l'envoi de spams d'un agent en particulier, mais de nombreuses personnes n'étaient pas au courant, et avaient tendance à bloquer et signaler un spam à la place. Par contre, cette option est liée à l'appareil et non au numéro de téléphone, les spams reviennent donc à chaque fois que l'on change de smartphone.

Désormais, comme sur Gmail, le processus gagne en visibilité et en praticité avec ce bouton. Après avoir envoyé un STOP, l'utilisateur reçoit un dernier message lui notifiant qu'il est bien désinscrit des notifications. S'il souhaite de nouveau recevoir des messages promotionnels, il lui suffit de se rendre dans le chat RCS Business en question et d'envoyer START. La fonctionnalité devrait être déployée prochainement par le biais d'une mise à jour.

Source : Android Authority