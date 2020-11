Playstation Plus : bonne nouvelle, les jeux offerts sur PS5 sont également disponibles sur PS4

Les jeux offerts sur PS5 aux abonnés PlayStation Plus seront également jouables sur PS4. Sony étant resté très vague sur le sujet, la question est restée en suspens jusqu'à la sortie hier de la console next-gen dans la majeure partie du monde. Dès le 19 novembre, date de lancement en Europe, il sera donc possible aux joueurs encore sur PS4 de profiter de l'offre, à condition de d'abord activer leur compte sur PS5.

Alors qu'il faut encore attendre quelques jours pour que la PS5 débarque en Europe, le reste du monde découvre petit à petit la console next-gen. L'occasion pour les impatients d'obtenir des informations sur les dernières questions laissées sans réponse par Sony. La Collection PlayStation Plus a notamment fait de l'œil aux joueurs PS4 souhaitant attendre avant de se procurer sa petite sœur – ou plutôt que celle-ci soit de nouveau disponible à la vue des précommandes records dont elle a fait l'objet.

Rappelons que cette collection donne gratuitement accès une liste de jeux PS4 à tous les abonnés PlayStation Plus dès le 19 novembre. Sony a en effet souhaité remettre au goût du jour “les titres ayant écrit l'histoire de la console”. Bien entendu, cette offre concerne avant tout les possesseurs de PS5 et la firme n'a laissé échapper aucune confirmation que les joueurs de PS4 pourront en bénéficier. Ceux-ci s'en sont chargé pour elle et, bonne nouvelle : il est bien possible de télécharger les jeux de la collection sur PS4.

Il faut d'abord se connecter sur PS5 pour profiter des jeux de la Collection PlayStation Plus sur PS4

Cela ne demande qu'une petite manipulation. Pour ce faire, il suffit d'emprunter une PS5 à quelqu'un de votre entourage puis de vous connecter à votre compte PlayStation Plus sur celle-ci pour avoir accès à la collection. De retour sur votre PS4, les jeux seront bel et bien disponibles gratuitement au téléchargement.

La manœuvre n'a bien sûr que peu d'intérêt si vous possédez déjà une PS5, puisque les 99% de jeux PS4 qui tourneront sur la console next gen bénéficieront de bien meilleures performances sur cette dernière. Pour rappel, l'abonnement à PlayStation Plus coûte 8,99 € par mois, ou 59,99 € par an.