Nothing CMF Phone 1 : la fiche technique du smartphone à petit prix se précise

À quelques jours du lancement du CMF Phone 1, on connait déjà le design et la fiche technique du nouveau smartphone à petit prix de Nothing.

Il y a un peu moins d'un an maintenant, Nothing faisait part de son intention de commercialiser des smartphones d'entrée de gamme sous une autre marque, CMF. Le constructeur a récemment officialisé le premier appareil à venir de son catalogue, le CMF Phone 1. Mais jusqu'ici, nous en savions peu sur ce mystérieux mobile.

Entre les fuites et les informations officielles distillées par le fabricant, nous avons désormais une bonne idée de ce à quoi il faut s'attendre avec ce smartphone à petit budget. Côté design, l'interface Glyph propre à Nothing n'est ici pas proposée. Mais nous avons une autre originalité : le panneau arrière peut être retiré et se décline en quatre coloris : noir, bleu, vert et orange. De quoi personnaliser son dispositif à l'envi.

Nothing propose encore un design original

Nothing va également vendre plusieurs modèles d'étui, chacun avec une particularité : une béquille pour faire tenir le smartphone à l'horizontale ou à la verticale sur une surface plane, ou encore un espace pour ranger des cartes bancaires ou de transport.

yes mr. wayne, it does come in black… and also in blue, light green, and orange. pic.twitter.com/BZFZbfZfu1 — CMF by Nothing (@cmfbynothing) July 3, 2024

Le leaker Yogesh Brar a publié une photo du CMF Phone 1 de face, permettant d'observer son écran. Le cliché a été supprimé depuis, mais pas avant que GSMArena n'en fasse une capture d'écran (en fin d'article). On constate que les bordures autour de l'écran sont assez épaisses, rien d'anormal pour un appareil d'entrée de gamme. La caméra frontale est logée dans un poinçon central.

Surtout, le visuel nous confirme les caractéristiques techniques du smartphone. On retrouve une puce Dimensity 7300 de MediaTek, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un écran AMOLED de 6,67 pouces et la surcouche Nothing OS 2.6.0 basée sur Android 14 côté logiciel. La plupart de ces spécifications avaient déjà été communiquées par Nothing lors de sa campagne de teasing, mais on apprend que la capacité de la batterie atteint 5 000 mAh, ce qui était incertain jusqu'alors. La puissance de charge pourrait monter jusqu'à 33 W en filaire.

Le Nothing CMF Phone 1 sera lancé le 8 juillet prochain. Nous devrions alors connaître son prix et sa disponibilité en France.

Source : GSMArena