Cette clé USB 3.2 SanDisk 256 Go tombe à son prix le plus bas chez Amazon

Vous avez besoin de prolonger la mémoire de votre PC de bureau ou de votre ordinateur portable ? Chez Amazon, il existe la clé USB 3.2 SanDisk Ultra Fit de 256 Go pour moins de 18 euros.

En ce début d'année 2025, Amazon vous donne la possibilité de vous offrir une clé USB 3.2 de la marque SanDisk à bas prix. En ce moment, la SanDisk Ultra Fit Flash Drive avec une capacité de stockage de 256 Go est à seulement 17,92 euros au lieu de 23,89 euros, soit près de 6 euros de moins par rapport au dernier tarif appliqué avant la remise.

À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie d'une garantie de cinq ans et qui est éligible à la livraison gratuite en point relais. Pour rappel, la livraison à domicile est offerte si le montant de la commande est supérieur à 35 euros d'achat.

Considérée comme une clé USB 3.2 compacte et plug-and-stay, la SanDisk Ultra Fit liée au bon plan Amazon (référence SDCZ430-256G-G46) est idéale pour augmenter l'espace de stockage des ordinateurs portables. Le petit accessoire dispose de vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s en lecture et jusqu'à 130 Mo/s en écriture. Le lecteur flash SanDisk Ultra Fit USB 3.2 est rétrocompatible : cela vous permet d'utiliser aussi bien un port USB 2.0 que 3.0. Enfin, la clé USB affiche des dimensions de 30 x 14 x 5 millimètres et un poids de 11 grammes.