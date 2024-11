Si vous besoin d'un clé USB Type-C pour stocker vos fichiers issus d'un PC portable, sachez qu'Amazon vous propose de faire une bonne affaire sur la SanDisk Ultra de 128 Go. L'accessoire est en effet vendu sous les 13 euros lors du Black Friday.

L'édition 2024 du Black Friday Amazon a officiellement commencé ce jeudi 21 novembre. De nombreux produits high-tech à prix réduit sont déjà disponibles, à l'instar de cette clé USB Type-C. Dans son rayon dédié au domaine de l'informatique, le site e-commerce propose à ses clients la SanDisk Ultra d'une capacité de stockage de 128 Go à seulement 12,88 euros.

À titre d'information, le dernier tarif constaté étant de 20 euros, vous réalisez donc une économie de presque 8 euros. Aussi, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais puisque le montant du produit est inférieur à 35 euros d'achat.

Disponible dans un coloris noir, la clé USB Type-C SanDisk Ultra peut être transportée facilement et accrochée sur un porte-clés. Compact et léger, le dispositif vous fait profiter de vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 150 Mo/s en lecture. Compatible avec les smartphones, tablettes et PC portables, cette clé SanDisk Ultra vous permet de libérer de la mémoire ou de transférer des fichiers entre plusieurs périphériques.