La clé USB 3.1 Type-C SanDisk Ultra Dual Drive 256 Go est à son meilleur prix

Belle offre à saisir sur l'achat d'une clé USB 3.1 Type-C chez Amazon ! En ce moment, la SanDisk Ultra Dual Drive d'une capacité de stockage de 256 Go est à moins de 29 euros seulement.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon vous propose d'acquérir une clé USB 3.1 Type-C de la marque SanDisk sous les 29 euros.

Actuellement, la SanDisk Ultra Dual Drive avec 256 Go d'espace de stockage est vendue par le géant de l'e-commerce au tarif exact de 28,56 euros. Il s'agit ici du meilleur prix constaté jusqu'à présent. Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile puisque le montant est supérieur à 25 euros d'achat.

Compatible avec des appareils avec USB Type-C et On-The-Go (OTG), la SanDisk Ultra (référence SDDDC2-256G Ultra DUAL) est une clé USB Type-C à double connectique qui dispose d'une conception rétractable avec connecteur USB Type-C réversible et connecteur USB traditionnel. Du côté des performances, l'accessoire atteint les 150 Mo/s en vitesse de lecture. Garantie 5 ans, la clé USB permet surtout de transférer des fichiers rapidement et facilement entre les smartphones, tablettes et ordinateurs. Enfin, le produit mesure 38 x 21 x 9 millimètres et affiche un poids léger de 9 grammes.