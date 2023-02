Trouvez Windows 10 à seulement 7,25€ malgré l’arrêt de sa commercialisation par Microsoft !

Rendez-vous vite chez Godeal24 pour profiter de la vente flash de la Saint Valentin et vous procurez des logiciels comme Windows 10 à prix mini. On vous explique tout dans cet article.

Depuis le 31 janvier 2023, Microsoft ne vend officiellement plus de licences Windows 10. L'enseigne recommande à tous ses utilisateurs de se tourner plutôt vers la nouvelle version du système d'exploitation : Windows 11. Cette version est sortie le 5 octobre 2021 et fournit de nombreuses nouvelles fonctionnalités innovantes comme une nouvelle version du menu de démarrage ou une meilleure logique de saisie. Elle prend en charge un environnement de travail mixte qui correspond mieux à l'époque et se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur finale.

Où peut-on acheter Windows 11 Pro ou Windows 11 Home à petit prix ?

Et bonne nouvelle : grâce à la vente flash de la Saint Valentin chez Godeal24, vous pouvez profiter d'une véritable licence Windows 11 Pro pour seulement 10,25€. Et si vous achetez plusieurs licences à la fois, vous pouvez profiter d'un prix encore plus bas. Le pack Windows 11 Pro 5PC ramène en effet le prix de la licence à seulement 9,79€/PC. Du côté de Windows 11 Home, vous pouvez en profiter pour seulement 9,45€/PC !

Vous souhaitez toujours acheter Windows 10 ? Pas de problème ! Vous pouvez toujours trouver la licence sur des canaux tiers, sans passer par la boutique officielle de Microsoft. Chez Godeal24, le prix minimum de Windows 10 est de 6,12€/PC. Précisons cependant que, même si Windows 10 ser amis à jour jusqu'en octobre 2025, il reste préférable de vous tourner vers Windows 11.

Parmi toutes les offres sur le site, on trouve notamment toutes ces versions de Windows 11 à prix mini :

Vous préférez Windows 10 ? Godeal24 vous propose les offres suivantes :

Vous pouvez aussi profiter de licences Microsoft Office au meilleur prix :

Avec le code sGO62, vous pouvez aussi bénéficier de -62% de réduction sur les licences suivantes :

Voir plus d'offres

Vous avez un Mac ? Découvrez ces logiciels à prix mini :

Aussi, si vous souhaitez des logiciels à moitié prix, utilisez le code SGO50 sur les produits suivants :

Profiter de toutes les offres

Enfin, le site vous propose également d'autres logiciels à prix mini :

Découvrir tous les outils

Godeal24, c'est quoi ? C'est un revendeur de logiciels Microsoft et de logiciels de sécurité informatique majeurs. Le site vous permet de profiter de ces logiciels à prix mini avec des réductions pouvant aller jusqu'à -90% par rapport aux prix officiels chez Microsoft. Toutes les licences sont 100% originales et authentiques. Elles peuvent également être utilisées sans restriction et seront mises à jour pendant toute leur durée de vie par Microsoft.

Le site est-il fiable ? Si l'on en croit la moyenne de 98% d'avis positifs sur le site d'avis Trustpilot, la réponse est oui. Les clients semblent en effet très satisfaits. Ils félicitent bien évidemment les petits prix, mais aussi d'autres avantages comme la livraison numérique. Après votre commande, vous recevez en effet vos logiciels directement sur votre boîte mail.

On note également le service client Godeal24 disponible 24h/24 et 7j/7 par mail via l'adresse “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.