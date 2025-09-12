L’IA Claude se souvient enfin de vos conversations, plus besoin de lui rappeler à chaque fois

C'est une fonctionnalité que l'on attendait depuis longtemps et qui accusait d'un certain retard par rapport à la concurrence. Claude, l'IA d'Anthropic, se dote enfin de la capacité à se souvenir de vos conversations. Du moins, de manière moins fastidieuse que jusqu'à maintenant.

Claude, l'IA d'Anthropic, n'a de cesse de gagner en fonctionnalités ces derniers temps. Pas plus tard qu'hier, celle-ci a gagné la capacité de générer des fichiers, comme le font ChatGPT et d'autres concurrents depuis un certain temps maintenant. Pourtant, malgré toutes ces nouveautés, une pourtant capitale a longtemps manqué à l'appel : la mémorisation des conversations.

À l'heure actuelle, si vous discutez avec ChatGPT pour ne citer que lui, ce dernier est capable de se souvenir de ce que vous lui avez dit il y a plusieurs jours voire semaines si vous lui demandez, ce qui rend le tout beaucoup plus fluide. Claude, de son côté, demande constamment qu'on lui rappelle de quoi il était question la veille. Un sacré perte de temps qui vient enfin d'être corrigée.

Claude se souvient enfin de vous, il était temps

En réalité, Claude peut déjà se souvenir des conversations depuis un mois. Mais, cela demande une petite manipulation de la part de l'utilisateur et, surtout, cette fonctionnalité était jusqu'à maintenant réservée aux abonnés payants. Ce n'est désormais plus le cas. Dans un billet de blog, Anthropic a annoncé que son IA est désormais capable de se souvenir de chacun des projets de manière automatique, sans interaction utilisateur.

Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de rappeler systématiquement de quoi vous souhaitez discuter avec l'IA. À noter que cette fonctionnalité est optionnelle et qu'il est possible de la désactiver depuis les paramètres. C'est une avancée majeure pour Claude, qui souffre malheureusement encore de plusieurs limitations par rapport à la concurrence.

À l'heure actuelle, Claude impose toujours une limite de messages à ses utilisateurs. Cela veut dire que vous pouvez être coupé net au milieu d'une conversation, simplement parce que l'IA a décidé qu'elle en avait assez, vous obligeant à démarrer une nouvelle conversation – et donc à lui rappeler de quoi vous discutiez.