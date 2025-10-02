Les Galaxy Watch de Samsung vont détecter l’une des maladies cardiovasculaires les plus mortelles

Samsung investit sérieusement le marché de la santé connectée. Ses Galaxy Watch récentes vont notamment pouvoir détecter l'une des maladies cardiovasculaires les plus graves avant l'apparition des symptômes.

Une “première mondiale”, se targue Samsung. Le constructeur annonce avoir mis au point une technologie de détection et de suivi précoces de la dysfonction systolique ventriculaire gauche pour les montres connectées. Il s'agit d'une “maladie cardiovasculaire grave responsable d'environ 50 % des cas d'insuffisance cardiaque et plus mortelle que certains cancers”, explique l'entreprise. Son taux de survie à 5 ans après le diagnostic est de seulement 50 %.

Une détection précoce de cette maladie est primordiale, car un traitement médicamenteux et des adaptations du mode de vie peuvent permettre de réduire considérablement les hospitalisations et le risque de décès. La fonctionnalité est basée sur des algorithmes d'IA développés en collaboration avec Medical AI, une entreprise spécialisée coréenne, qui a déjà créé des systèmes d'analyse d'électrocardiographie utilisés par des hôpitaux en Corée du Sud.

Samsung développe aussi un détecteur de somnolence en temps réel

“Leur fiabilité cliniquement prouvée et en situation réelle a permis d'obtenir l'approbation réglementaire du ministère sud-coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique, en tant que première montre connectée à être dotée de capacités de détection de la dysfonction systolique ventriculaire gauche”, fait savoir Samsung. Le fabricant insiste sur le fait que ses smartwatches vont être en mesure de dépister des personnes asymptomatiques.

Cette fonctionnalité sera déployée sur les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch Ultra en Corée du Sud. On ne sait pas encore si Samsung va obtenir les autorisations nécessaires pour la rendre également disponible en Europe.

En outre, Samsung explique travailler sur le développement d'un prototype d'électroencéphalogramme péri-auriculaire, une technologie d'interface cerveau-machine servant à surveiller les ondes cérébrales. Un tel appareil, porté à l'oreille, donc, servirait à détecter avec précision l'apparition de la somnolence en temps réel. Il serait aussi capable d'identifier les préférences vidéo des utilisateurs, ce qui aurait des applications en termes de neuromarketing et dans le monde du divertissement. Pour l'instant, aucun produit intégrant cette technologie n'est annoncé. Mais une chose est sûre, comme Apple, Samsung s'intéresse de très près à la santé.