Le Galaxy S23 Ultra est mis à l'honneur chez Amazon ! Actuellement, l'excellent smartphone Samsung peut être obtenu sous la barre des 890 euros grâce à une réduction totale de plus de 300 euros.

Voici une offre intéressante à saisir pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir le modèle Ultra du Galaxy S23. En ce moment, le Samsung Galaxy S23 Ultra disponible dans un coloris noir et dans sa version 256 Go est vendu par Amazon au prix de 1039 euros au lieu de 1199 euros ; soit 160 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction.

En plus de la réduction, il faut savoir que le smartphone de la marque Samsung est éligible à un bonus de reprise de 150 euros. Pour en profiter, il suffit de vous rendre à cette adresse, de remplir un formulaire et de choisir essentiellement l'item “150€ bonus reprise Galaxy S23|S23+|S23 Ultra – achat du 10/10/2023 au 15/11/2023”. Au total, le Galaxy S23 Ultra fourni avec un stylet et un chargeur secteur vous reviendra au prix de 889 euros.

Dévoilé en même temps que le Galaxy S23 et le Galaxy S23+, le Samsung Galaxy S23 Ultra lié à l'offre Amazon est doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition en WQHD+ de 3088 x 1440 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge à 45 W et du système d'exploitation Android 13 avec une surcouche One UI 5.1. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur 200 + 12 + 10 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à découvrir notre article consacré au test du Samsung Galaxy S23 Ultra.