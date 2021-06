iPhone 12 (128 Go) : belle chute de prix sur le modèle violet du téléphone d’Apple

Envie de vous procurer le modèle violet de l'iPhone 12 ? Juste avant le Prime Day, Amazon a décidé de casser le prix de la version 128 Go du téléphone d'Apple. Grâce à une réduction de 160 euros, le smartphone de la marque à la pomme passe sous les 800 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Les bons plans Amazon sont de plus en plus nombreux à l'approche du Prime Day 2021. Nous avons pu le remarquer avec la caméra de surveillance Blink Mini à prix réduit ou la carte SanDisk 256 Go pour Nintendo Switch à petit prix.

Cette fois-ci, le géant du commerce en ligne propose à ses clients d'acquérir le modèle violet de l'iPhone 12 sous la barre des 800 euros. En ce moment, le téléphone d'Apple disponible dans sa version 128 Go est vendu à 798,30 euros au lieu de 959 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 160,70 euros. Au vu du tarif élevé du smartphone, Amazon suggère de le payer en plusieurs fois sans frais.

Dévoilé durant une conférence en avril dernier, l'iPhone 12 en version mauve est compatible avec le réseau mobile 5G. Il est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1242 x 2688 pixels, d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile iOS 14. Pour la photo, on retrouve un capteur frontal de 12 MP et un triple capteur arrière de 12 + 12 + 12 MP. Besoin de plus d'informations sur le téléphone ? Nous vous invitons à consulter notre article associé au test de l'iPhone 12.