Les iPhone 12 et 12 Mini sont désormais disponibles en mauve

Les iPhone 12 et 12 Mini disposent maintenant d’un nouveau coloris, le mauve. Il s’agit d’une couleur annoncée lors de la conférence en ligne qui s’est tenue le 20 avril. Les iPhone 12 Pro et Pro Max ne sont pas concernés.

La conférence virtuelle d’Apple du 20 avril a été l’occasion pour la firme de Cupertino de dévoiler des nouveaux produits. Mais il n’y a pas eu que des annonces fracassantes. Avant de commencer à dérouler, Tim Cook a en effet présenté un nouveau coloris pour les iPhone 12 et 12 Mini : le mauve. C’est un choix coloris pour le terminal du constructeur, après le blanc, le noir, le bleu, le vert et le rouge. Il n’y a que la couleur qui change, puisque nous avons là exactement le même téléphone qu’auparavant.

Si vous voulez un iPhone mauve, il faudra faire preuve d’un peu de patience, puisqu’il sera disponible en précommande à partir du vendredi 23 avril. Notons que les modèles d’iPhone 12 Pro et Pro Max n’en bénéficient pas. Le mauve est une couleur qui a le vent en poupe en ce moment. Samsung a par exemple choisi ce coloris pour l’un des modèles de Galaxy S21, même chose pour OnePlus avec le 9. Il est vrai que ce violet apporte de la couleur à nos terminaux, tout en proposant une touche de chic bienvenue.

iPad Pro, iMac M1, Airtags… Apple présente de nombreux produits

Pour rappel, la conférence d’Apple a vu défiler beaucoup d’annonces. En plus de l'iPhone 12 mauve, on a pu voir le nouvel iMac doté de la puce M1. Extrêmement fin, l’ordinateur mise aussi sur la couleur et là encore, le violet est disponible.

Les AirTags, petits gadgets permettant de se localiser facilement, ont également beaucoup fait parler d’eux. Mais le clou du spectacle a été l’annonce du nouvel iPad Pro. Petite révolution technique dans le parc du constructeur, cette tablette est équipée d’un processeur M1, le même que sur l’iMac et les MacBook. Elle dispose également d’une dalle mini-LED, qui apporte une luminosité théorique à 1000 nits.

Bref, de belles révélations qui éclipsent logiquement celle du nouveau coloris de l’iPhone 12. Signalons qu'une autre annonce a été faite pendant la conférence : la date de diffusion de la deuxième saison de la série Ted Lasso, prévue pour juillet prochain sur l'Apple TV+.