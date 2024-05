Bon plan à saisir sur une enceinte Bluetooth portable JBL ! Chez Amazon et sur le site Boulanger, la JBL GO 4 atteint presque la barre des 40 euros.



CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ENCEINTE JBL GO 4 (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ENCEINTE JBL GO 4 (BOULANGER)

On vous invite à prendre la direction de la plateforme française d'Amazon ou du site Boulanger pour vous procurer la JBL GO 4 à un bon prix. Disponible dans un coloris gris/blanc, l'enceinte Bluetooth portable est à 40,83 euros au lieu de 49,99 euros. Cela fait une remise immédiate de près de 20 % de la part des deux sites e-commerce.

Considérée comme une enceinte portable et discrète, la JBL GO 4 embarque un design revu, un son plus robuste et des basses plus percutantes par rapport à la version précédente. Sorti au cours du mois d'avril 2024 et idéal pour être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur, l'appareil est résistant à l’eau et à la poussière grâce à sa conception IP67. Parmi les autres points forts de l'enceinte, celle-ci embarque la technologie Bluetooth 5.3, un haut-parleur de 45 mm, des commandes intuitives, un chargement grâce au port USB-C intégré et une batterie lithium-ion rechargeable lui assurant une autonomie maximale de 7 heures. À propos de l'autonomie, cette dernière peut être prolongée jusqu'à deux heures en appuyant simplement sur Playtime Boost. Enfin, l'enceinte GO 4 de JBL mesure 4,2 x 9,4 x 7,5 centimètres.