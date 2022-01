Bienvenue dans notre sélection des meilleurs navigateurs Internet sur Android en 2022. Dans ce dossier, nous allons vous faire découvrir une série de navigateurs, des très connus aux plus inconnus, afin de vous permettre de sélectionner le vôtre. Suivez le guide !

Sur le Google Play Store, on peut trouver énormément de navigateurs Internet pour votre smartphone ou votre tablette Android. Attention, tous les navigateurs ne vous conviendront pas. Il s'agit surtout de dénicher celui qui possède les fonctionnalités que vous recherchez et dont l'interface vous plaît le plus.

Google Chrome : le roi de la jungle

On commence évidemment avec un classique : Google Chrome. La solution maison intégrée par Google ne manque pas d'atouts : elle permet par exemple de synchroniser votre historique et vos onglets avec la version bureau de Google Chrome. Pour profiter avant les autres des dernières nouveautés, on invite à télécharger les version en cours de développement de Chrome, qui sont accessible via la section Beta du Google Play Store : Chrome Beta, Chrome Dev et Chrome Canary. On vous conseille plutôt Chrome Beta, qui reste plus stable que les autres. Néanmoins, si vous souhaitez privilégier la stabilité à la nouveauté, Google Chrome fera parfaitement le boulot.

Firefox, c'est aussi des extensions

Contrairement à de nombreux navigateurs pour Android, Firefox permet d'installer facilement des extensions, à la manière de notre navigateur bureau. Dans le même ordre d'idée, il est possible d'installer des thèmes, pour personnaliser un peu plus votre navigateur. Comme Chrome, Firefox permet aussi de synchroniser votre historique et vos onglets favoris avec votre navigateur bureau. Un must si vous utilisez déjà Firefox sur votre ordinateur.

Firefox Focus : le navigateur pour protéger sa vie privée

Si Firefox offre déjà une expérience axée sur la sécurité des données, la fondation Mozilla Firefox propose également Firefox Focus. Avec cette version du navigateur, la confidentialité est au centre de l'expérience : blocage automatique des traceurs publicitaires, de statistiques et des réseaux sociaux, interdiction des cookies et blocage de JavaScript et des publicités, Firefox Focus offre tout ce qu'il faut pour surfer sans risquer de voir ces données pillées. On appréciera également l'interface simple et épurée, sans fioriture, qui pourra plaire aux utilisateurs qui cherche un navigateur efficace et qui va droit au but.

Opera : fluide, il peut par défaut forcer l'affichage de la version PC des sites web

Opera est un navigateur très apprécié des utilisateurs Android. D'abord parce que c'est un navigateur fluide, et qu'il inclue un bloquer de publicités intempestives. Mais pas seulement. De nombreux utilisateurs apprécient en effet de pouvoir afficher les sites web en version PC par défaut. Et ça, ajouté à son ergonomie soignée et ses nombreuses fonctionnalités, en font clairement l'une des meilleures options actuellement disponibles.

Microsoft Edge : la proposition du géant américain

Depuis son passage sous Chromium, Edge a réussi à se faire une place de choix sur le marché très occupé des navigateurs internet. Il faut dire que le navigateur a plusieurs cordes à son arc : la synchronisation entre appareils qui permet de retrouver ses données de navigation entre son smartphone et son PC par exemple, la multitude d'outils de navigation (multitâche sous formes d'onglets, mode InPrivate, possibilité d'enregistrer les sites visités en favoris), une interface intuitive et efficace (recherche vocale, lecture de texte à voix haute, recherche par QR Code, etc.). Microsoft Edge a rapidement fait oublier Internet Explorer, et ce n'est pas plus mal.

Brave : le numéro un de la vie privée

On retrouve derrière Brave un certain Brendan Eich, qui n'est autre que le créateur de cofondateur de Firefox. Voilà pourquoi Brave centre avant tout son expérience autour de la sécurité et de la confidentialité des données. Gestion des mots de passe, de l'historique, des téléchargements, des modes de paiement et des adresses, blocage par défaut des traceurs publicitaires, des scripts et des cookies, module HTTPS everywhere pour offrir une connexion chiffrée sur l'ensemble des sites visités, Brave ne plaisante pas avec la sécurité des données de ses utilisateurs. Qui plus est, le navigateur offre d'excellentes performances en termes de rapidité et de fluidité. Une valeur sûre.

Tor Browser : accédez aux .onion et surfez vraiment incognito

Grâce au Tor Browser, vous allez pouvoir surfer incognito sur Internet ! Il permet en effet de naviguer sur la toile en évitant que vos données personnelles soient collectées et en bloquant les publicités intrusives et les trackers. Tor Browser est de plus équipé d'un VPN et d'un Proxy, qui vous permettra de surfer sur le réseau Tor. Pour protéger votre vie privée en ligne, c'est le navigateur qu'on vous conseille !

DuckDuck Go : une rapidité à toute épreuve

Que de chemin parcouru pour cette extension de navigateur devenu aujourd'hui l'un des navigateurs les plébiscités par les utilisateurs. Il faut dire que DuckDuck Go offre une expérience simple, intuitive, pour une navigation rapide et sans trace. Preuve en est avec l'absence d'historique de navigation, de synchronisation de données, ou encore le chiffrement de la connexion obligatoire en HTTPS pour les sites compatibles. On apprécie également le système de notation de sites instauré par les développeurs, qui permet de déterminer en un clin d'oeil le niveau de sécurité et de confidentialité offert par le site que vous visitez.