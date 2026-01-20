Vous en avez marre d’utiliser Safari sur votre iPhone ? Chrome va vous permettre de migrer toutes vos données en un clic

La dernière bêta de Chrome sur iPhone intègre une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien vous convaincre de laisser tomber Safari. En effet, à l'aide d'un simple bouton, il est désormais possible d'exporter toutes ses données stockées sur le navigateur d'Apple pour les sauvegarder sur celui de Google. L'option est encore en bêta mais ne devrait pas tarder à être disponible pour tous.

Chrome est le roi incontesté des navigateurs web, mais il reste une plateforme où cette domination est encore toute relative. Il s'agit bien évidemment d'iOS et de macOS, beaucoup plus attaché à Safari, leurs navigateurs historiques. Si bien qu'il n'est pas toujours facile pour les utilisateurs de sauter le pas, toutes leurs données se trouvant sur Safari. Google compte bien régler ce problème avec la dernière bêta de Chrome sur iPhone.

Nos confrères du Mac Observer ont en effet repéré une nouvelle fonctionnalité dans la version 145 du navigateur sur iOS. Celle-ci présente un nouveau bouton permettant, d'un seul clic, de migrer toutes ses données de Safari à Chrome. Identifiants, mots de passe, moyens de paiements, historique, favoris, tout sera importé dans Chrome pour que votre expérience reste aussi fluide qu'auparavant.

Chrome fait les yeux doux aux utilisateurs de Safari sur iOS

En cliquant sur le bouton, Chrome va générer un fichier ZIP dans la section dédiée à l'export des données de navigation dans Réglages > Applications > Safari. L'utilisateur pourra choisir quelles données ils souhaitent migrer vers Chrome. Par ailleurs, le navigateur prévient que certaines de ces données restent sensibles et que toutes seront stockées sur le compte Google de l'utilisateur.

En cas de remords de dernière minute, il sera également possible de supprimer le fichier ZIP généré en un clic, protégeant ainsi toutes les données y étant contenues. Pour l'heure, cette fonctionnalité est exclusive à la bêta de Chrome 145. Il y a donc de fortes chances pour qu'elle soit bientôt déployée au grand public. Si Chrome vous a toujours fait de l'œil, ce sera donc l'occasion ou jamais d'enfin tester le navigateur sur votre iPhone.

Source : The Mac Observer