Chrome : Google corrige une dizaine de failles de sécurité avec la dernière mise à jour, installez-la sans tarder

Google vient de déployer une nouvelle mise à jour pour son navigateur Chrome, qui vient corriger pas moins de 10 failles de sécurité. Certaines d'entre elles ont été classées comme extrêmement graves. On vous conseille donc d'installer cette dernière version sans attendre.

Chaque jour ou presque, une nouvelle menace de piratage frappe les utilisateurs de Chrome. La semaine dernière, nous vous parlions notamment d'une faille de sécurité qui a permis à des hackers de voler les données personnelles de 900 000 internautes. Il est donc crucial pour Google de publier régulièrement des mises à jour venant corriger ces vulnérabilités. C'est précisément ce qu'a fait la firme avec la version 144 de son navigateur, disponible dès aujourd'hui pour tout le monde.

Et cette fois, Google n'a pas chômé. Au programme, ce sont pas moins de 10 failles de sécurité détectées et refermées avec cette mise à jour. Certaines d'entre elles sont particulièrement graves. C'est notamment le cas de la vulnérabilité nommée CVE-2026-0899, détectée au sein même du moteur V8. Pour rappel, il s'agit de la composante qui permet d'exécuter le code JavaScript de n'importe quel site. Quelqu'un y ayant accès pourrait donc injecter du code malveillant directement au sein du navigateur, lui permettant d'accéder à tout ce que fait l'utilisateur.

N'attendez pas pour installer la dernière mise à jour de Chrome

Par ailleurs, il ne s'agit pas de la seule faille trouvée au sein du moteur V8. Les experts en cybersécurité en ont retrouvé six, bien que considérées comme moins graves que CVE-2026-0899, mais qui peuvent tout de même déclencher des bugs pouvant aller jusqu'à la corruption des données des utilisateurs. Enfin, les quatre dernières failles de sécurité impactent les composants responsables de l'affichage des sites web, du téléchargement, ou encore les API pour les développeurs.

Comme chaque mise à jour de Chrome, cette dernière version s'installe automatiquement sur votre appareil. Vous n'avez donc en théorie rien à faire pour en profiter, mais on vous conseille tout de même de vérifier que vous vous trouvez bien sur la dernière version du navigateur. Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres, puis dans la section À propos de Chrome. Jetez alors un coup d'œil sur la version du navigateur, qui devrait normalement afficher le chiffre 144.