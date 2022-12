Chrome 108 est disponible sur PC et Android, découvrez toutes les nouveautés

Google continue de déployer régulièrement de grosses mises à jour pour Chrome. Aujourd’hui, les utilisateurs ont droit à la version 108 du navigateur, qui apporte comme à son habitude son lot de nouveautés. Au programme cette fois-ci : un clavier retravaillé sur Android, une fonctionnalité d’économie d’énergie et de nouveaux emojis.

Déjà la version 108 de Google Chrome, et la firme de Mountain View trouve encore de nouvelles manières d’améliorer son navigateur. Bien sûr, celui-ci est encore loin d’être parfait, ne serait-ce que d’un point de vue sécurité, reste qu’il propose désormais énormément de fonctionnalités qui facilitent chaque jour la vie de ses utilisateurs. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

En effet, Google a encore plusieurs options en chantier. Si certaines n’ont pas encore trouvé leur chemin dans une version finale de Chrome, à l’instar des onglets qui adaptent leur couleur au fond d’écran, d’autres sont d’ores et déjà disponibles grâce au déploiement de la version 108 auprès du grand public. Dans cet article, on vous propose un petit tour d’horizon de toutes les nouveautés de cette dernière mise à jour.

Voici tout ce qui change avec Chrome 108

Des onglets qui hibernent pour économie la RAM et la batterie

Voilà un certain temps que l’on vous parle de cette fonctionnalité. Disponible depuis quelques jours via Chrome 107, l’hibernation des onglets débarque également dans la dernière mise à jour du navigateur. Le principe est simple : les onglets ouverts qui n’ont pas été visités depuis un certain temps sont mis « en pause », comprenez qu’ils ne consomment plus d’énergie. De quoi économiser de la RAM (que Chrome est connu pour consommer allégrement), mais aussi de la batterie pour les appareils portables. La fonctionnalité est encore en développement et risque donc de ne pas fonctionner à la perfection pour le moment. Si vous souhaitez tout de même en profiter, vous pouvez d’ores et déjà activer l’option sur chrome://flags/#battery-saver-mode-available et en sélectionnant Enabled dans le menu déroulant.

Un nouveau clavier sur Android

Il existe concrètement deux manières d’intégrer le clavier sur un site web sur smartphone. La première consiste à redéfinir la taille du contenu affiché à l’écran lorsque le clavier est utilisé. La seconde laisse le clavier s’afficher par-dessus le contenu. Cette dernière solution est celle pour laquelle a opté Safari par exemple, tandis que Chrome préfère généralement sa concurrente. Néanmoins, il n’est pas toujours aisé pour les développeurs de prendre en compte ces deux manières de faire les choses lors de la création de leurs sites. Avec Chrome 108, Google va donc laisser le choix à ces derniers entre les deux méthodes pour l’affichage du clavier. Attendez-vous donc à un comportement potentiellement différent de vos habitudes.

Un nouveau design pour la barre de recherche

Google continue d’étendre sa philosophie Material You à tous ses produits et c’est désormais au tour de la barre de recherche de Chrome d’y avoir droit. Les changements sont relativement minimes et ne sont visibles que sur les propositions de résultat. On retrouve tous les éléments propres à Material You, des bords arrondis à un design général plus épuré.

Des emojis plus beaux

Chrome 108 intègre un nouveau format de police d’écriture baptisé COLRv1. Ce dernier présente deux avantages distincts. D’abord, il laisse plus de libertés aux développeurs en matière de fonctionnalités, tout en offrant une solution de rechange lorsqu’il n’est pas possible de réaliser concrètement leur idée. Du côté des utilisateurs, ce format permet d’améliorer l’apparence des caractères, notamment des emojis en affichant des couleurs plus saturées.

Comment télécharger Chrome 108 ?

Sur PC :

Ouvrez Google Chrome

Ouvrez le menu déroulant situé en haut à droite du navigateur

Allez dans Aide > À propos de Google Chrome

La mise à jour va se lancer automatiquement

Une fois installée, fermez et rouvrez Google Chrome

Sur Android et iOS