Google Messages : comment ces petites améliorations vont vous changer la vie

Google est en train de retravailler certains aspects de son application Messages. Elle disposera bientôt d’icones qui permettent de voir quand un message a été lu. De nouveaux emojis de réactions seront aussi de la partie, tout comme de nouvelles sonneries.

Si vous avez un smartphone Android, vous avez peut-être remarqué quelques changements au niveau de Google Messages. L’application de messagerie RCS a en effet changé d’icone et certains éléments de son design. Les améliorations ne vont pas s’arrêter là.

Google Messages va en effet accueillir des nouveautés dans les jours et les semaines qui viennent. Des petits ajustements qui, pris un par un, ne changent pas drastiquement la donne, mais qui mis ensemble rendent l’expérience utilisateur beaucoup plus agréable.

Google Messages s’améliore par petites touches

Le format du RCS permet à Google d’être beaucoup plus flexible sur les messages par rapport au format SMS archaïque. Par exemple, il est possible d’ajouter des réactions à des textes, comme cela se fait sur d’autres apps comme WhatsApp ou Messengers. Il est aujourd’hui possible de réagir avec 7 émoticônes sur Messages. La prochaine mise à jour ajoute un bouton + donnant accès à tous les emojis répertoriés. De quoi trouver LA réaction appropriée à telle ou telle annonce.

Plus encore, un système de « vu » va être mis en place, précise Android Police. Dès que vous envoyez un message, une petite bulle cochée apparaîtra en bas de l’écran. Dès qu’il a atteint son destinataire, une autre viendra l’accompagner. Quand le message est lu, les deux bulles deviennent vertes. Un système qui rappelle encore une fois WhatsApp et qui permet de savoir exactement où on en est dans une conversation. Il ne reste qu’à espérer à ne pas être laissé en vu…

Dernière nouveauté, Google a retravaillé les sons de l’application lorsqu'elle est ouverte. En pleine conversation, de nouvelles sonneries plus discrètes et plus courtes sont incluses, remplaçant définitivement les anciennes. Ce « pop » se fait entendre dès qu’un message est envoyé ou reçu.

Bref, Google continue à travailler doucement mais sûrement pour améliorer son service. Ces améliorations peuvent paraître complètement anecdotiques prises comme ça, mais elles contribuent à rendre Messages beaucoup plus agréable à utiliser.

Source : Android Police