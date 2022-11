Gmail : Google utilise encore l’IA pour faire des suggestions basées sur votre historique de recherche

Google va se baser sur votre historique de recherches pour faire de meilleures suggestions dans Gmail. Si cette fonctionnalité est très pratique, elle ne fait que confirmer que nos emails n'ont aucun secret pour la firme de Mountain View.

Google a annoncé qu’une nouvelle fonctionnalité qui facilitera la vie des utilisateurs de Gmail. La compagnie affirme que son app consultera désormais votre historique de recherche pour vous faire des propositions concernant les destinataires de vos courriels, ou même la conversation en cours. Elle sera déployée dans les deux prochaines semaines.

À lire — Gmail : la nouvelle interface sera très bientôt imposée à tous les utilisateurs, que vous l’appréciiez ou non

Gmail est un client email ouvert au public depuis bientôt quinze ans. La capacité de stockage de base offerte par Gmail est de 15 Go, et si vous possédez un compte depuis longtemps, vous savez que malgré tous vos efforts, l’organisation de votre boîte aux lettres est un combat perdu d’avance. Google souhaite remédier à cela, et se propose d’améliorer la fonctionnalité de recherche afin de vous aider à retrouver vos emails plus facilement.

Gmail proposera des résultats mieux adaptés au contexte basés sur votre historique de recherche

Gmail change très rapidement. Au niveau esthétique tout d'abord, la nouvelle interface est désormais imposée à tous les utilisateurs. Les utilisateurs les plus attentifs ont aussi pu constater que désormais, Gmail propose automatiquement des contacts ou encore des conversations en fonction du contexte de votre email. Dans les propres mots de la compagnie, « ces suggestions apparaissent à mesure que vous saisissez les termes de recherche. Elles sont en rapport avec les informations contenues dans votre compte Gmail (messages, contacts, libellés ou recherches précédentes) ».

« Nous proposons les résultats tirés de l’historique de recherche depuis un certain temps, mais dans ce cas-là, nous analysons vos recherches passées et les utilisons pour optimiser les vrais résultats ». On le comprend, cette amélioration de service n’a, a priori, rien de spectaculaire. Pourtant, elle a nécessité l’utilisation de technologies de pointe telles que l’apprentissage automatique. Un domaine dans lequel Google est devenu expert. L'un des meilleurs exemples en est le dernier smartphone de la compagnie, le Pixel 7 Pro, devenu une référence en matière de photographie grâce à l'intelligence artificielle.

Source : Google Blog