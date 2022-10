Google Chrome : nouvelle faille zero-day pour le navigateur de Google, mettez-le à jour immédiatement

Une nouvelle faille zero-day affecte Chrome. C’est la septième du genre, et la firme de Mountain View a demandé à ses utilisateurs de mettre à jour le navigateur de toute urgence.

S’il existait une noblesse des failles de sécurité, les vulnérabilités zero-day seraient classées parmi les plus pures : non seulement elles n’ont pas encore été publiées, mais de plus, il n’existe encore aucune correction ou protection connue. Elles exposent le plus souvent les données des utilisateurs, qui valent toujours plus cher. Du pain béni pour les pirates de tout poil qui ne se privent pas de les exploiter pour voler les données de milliards d’internautes.

La mise à jour corrigeant la faille est la version 105.0.5195.102 de Google Chrome. Edge, Brave et Opera : tous les navigateurs exploitant le navigateur libre Chromium sont concernés. La faille exposée par Chrome est un bug de confusion de type qui affecte le moteur Javascript (Chrome V8) du navigateur à travers un ensemble de librairies utilisées dans l’environnement d’exécution de Chromium.

Cette faille zéro-day pourrait vous coûter vos données personnelles, mettez tout de suite Chrome à jour

Par mesure de sécurité, Google ne dévoile pas toutes les informations disponibles concernant cette vulnérabilité. Il est important de ne pas donner trop d’informations aux hackers à l'affût afin de laisser le temps aux utilisateurs de télécharger la nouvelle version de Chrome. Rappelons ainsi que la sixième vulnérabilité zero-day de l’année, l’énorme faille de Chrome de juillet dernier avait été exploitée pour espionner des journalistes aux quatre coins du monde.

Quel que soit le navigateur que vous utilisez au quotidien, il est important pour la sécurité de vos données de le mettre à jour dès que possible. Si vous utilisez Chrome, la démarche est très simple.

Cliquez sur les trois points verticaux tout à droite de la barre d’adresse de Chrome (personnaliser et contrôler Google Chrome)

Cliquez sur le menu Aide

Cliquez sur À propos de Chrome

La mise à jour se fera automatiquement

Relancez votre navigateur pour que les changements soient pris en compte

Il est encore plus simple de mettre Chrome à jour sur votre téléphone portable. Il vous suffit de vous rendre dans le Play Store ou l’App Store, selon que vous êtes sur Android ou iPhone, et de chercher l’application Chrome. Chrome a une très mauvaise réputation en matière de sécurité, mais attribuons au moins le mérite à Google d'être relativement transparent et de rechercher rapidement des solutions en cas de faille très grave.