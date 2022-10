Google Chrome va être moins gourmand grâce à cette nouvelle technique

Le navigateur Google Chrome est un vrai trou noir pour la RAM et la firme de Mountain View en a conscience. La nouvelle version du logiciel, Chrome 107, va tenter de corriger ce problème avec une technique simple : mettre les onglets inutilisés en sommeil.

Si comme nous, vous êtes du genre à laisser 250 onglets ouverts en même temps sur Google Chrome, vous savez que c’est une véritable épreuve pour votre RAM. Le navigateur est réputé gourmand, à raison. Google en a conscience et va tenter d’endiguer le problème avec une nouvelle technique.

Cela se passe dans Chrome 107, la prochaine version du navigateur. C’est le Redditeur Leopeva64-2 qui a repéré cette fonctionnalité dans les options. Pour faire simple, il est possible de mettre des onglets en sommeil lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Google Chrome veut préserver votre RAM

Dans le menu des Performances, une nouvelle option est disponible : Memory Saver. Elle fonctionne très simplement : les onglets que vous n’avez pas touché depuis un moment seront mis en pause. Ils ne consommeront plus de ressources et n’auront donc aucun impact sur votre RAM. Dès que vous y retournez, ils se réactiveront en un clin d’œil.

Tout cela sera invisible pour l’utilisateur. La seule indication visuelle sera une petite horloge à côté de l’onglet. Cela vous avertira qu’il est effectivement inactif. C’est une technique déjà connue et utilisée (le dernier MateBook Pro X de Huawei en bénéficie) mais qui n’était pas sur Google Chrome.

Il sera possible de désactiver cette fonctionnalité si cela vous chante, ou alors d’accorder des exceptions. Nous sommes en effet nombreux à utiliser les musiques de Youtube en fond et il serait dommage de laisser cet onglet inactif. Cette option est avant tout destinée aux petites configurations ainsi qu’aux Chromebooks, très pénalisés par la gourmandise du navigateur. A noter également l’arrivée d’un mode économie d’énergie qui permet de désactiver des fonctionnalités sur Chrome comme le taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz, les effets visuels et les animations sur certains sites.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour la nouvelle version de Chrome, mais cela devrait arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois.