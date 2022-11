Google Chrome : les onglets vont bientôt changer de couleur en fonction de vos fonds d’écran

Google Chrome va bientôt devenir encore plus coloré, grâce à l’arrivée du design Material You. Ce dernier permet déjà depuis plusieurs mois de rendre les couleurs d’Android dynamiques, et va désormais s’attaquer au navigateur Internet de la société.

Material You de Google sera bientôt disponible sur Google Chrome pour Mac, Windows, ChromeOS et Linux, après avoir été exclusif au système d'exploitation Android pendant un certain temps. En effet, Google a ajouté un nouveau « flag » à la version Canary, qui permet de rendre Chrome beaucoup plus vivant, mais surtout beaucoup plus coloré.

En activant la nouvelle fonctionnalité, vous pourrez faire automatiquement correspondre la couleur de la barre de titre, de la barre des favoris et de certains menus du navigateur avec les thèmes du fond d'écran défini sur votre nouvel onglet. Les couleurs de votre navigateur Internet devraient donc devenir beaucoup plus cohérentes.

Google Chrome va devenir plus coloré

Pour rappel, Material You a été lancé en 2021 avec Android 12. En plus d'un nouvel ensemble de directives pour les tailles et les formes des composants de l'interface utilisateur, Material You s'est également accompagné d'un système de couleurs automatique. Le système d’exploitation de Google est capable d’extraire automatiquement les couleurs de votre fond d'écran et de les appliquer à l'interface utilisateur, et c’est exactement cette fonctionnalité qui a fait son entrée sur Chrome Canary.

Évidemment, comme la fonctionnalité commence tout juste à apparaître dans Chrome Canary, nous ne nous attendons pas à voir ces thèmes de couleurs dynamiques basés sur l'arrière-plan être lancés avant au moins la version 110, dont la sortie est prévue en février 2023. C’est cette version qui permettra au navigateur d’abandonner Windows 7 et 8.1.

En attendant, si vous utilisez Google Canary, il vous est déjà possible d’activer manuellement la fonctionnalité. Pour cela, rendez-vous sur chrome://flags/ dans votre barre de recherche pour accéder au panneau secret des paramètres Google. Vous devriez ensuite pouvoir trouver le nouveau flag en recherchant #customize-chrome-color-extraction. Une fois que celui-ci apparaît, vous pouvez l’activer, puis redémarrer Chrome. Chrome devrait alors automatiquement faire correspondre ses couleurs au fond d'écran que vous avez défini sur la page des nouveaux onglets, mais uniquement s'il s'agit de l'un des fonds d'écran prédéfinis par Google.