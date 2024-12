Des publicités arriveront tôt ou tard sur ChatGPT, voici comment elles pourraient être intégrées

OpenAI envisage d’intégrer des publicités à ChatGPT. C'est une véritable évolution pour son modèle économique. Une stratégie qui pourrait bouleverser l’utilisation de l’IA tout en renforçant les revenus de l’entreprise.

ChatGPT, le chatbot d’intelligence artificielle d’OpenAI, s’est imposé comme une référence grâce à ses performances et son accès gratuit. Mais derrière ce succès se cache une réalité : les coûts d’exploitation élevés. Actuellement, la société génère ses revenus grâce à l’API utilisée par les développeurs et à ses abonnements payants, proposés dès 20 dollars – environ 19 euros – par mois pour les particuliers et les entreprises. Ces solutions ne suffisent toutefois pas à couvrir l’ensemble des dépenses liées à une telle infrastructure.

Dans une interview accordée au Financial Times, Sarah Friar, directrice financière d’OpenAI, a indiqué que l’entreprise envisageait l’ajout de publicités dans ses produits, y compris ChatGPT. Si ce projet se concrétise, l’entreprise prévoit une intégration “réfléchie”, avec des pubs placées de manière à ne pas perturber l’utilisateur. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de monétiser davantage les millions d’utilisateurs gratuits de l’IA, tout en poursuivant la croissance rapide de ses abonnements premium.

OpenAI envisage un modèle publicitaire pour ChatGPT, mais pas dans l’immédiat

Malgré ces annonces, les publicités dans ChatGPT ne devraient pas apparaître immédiatement. OpenAI privilégie pour le moment la croissance de ses offres payantes. Par exemple, un partenariat avec Apple mettra en avant la version premium du chatbot dans iOS 18, directement dans les paramètres de l’iPhone. Cependant, certains signaux montrent que la société se prépare à cette transition : l’entreprise a récemment recruté des talents en publicité venus de Meta et Google, ce qui laisse penser qu’elle pose les bases pour une éventuelle intégration d’annonces.

Le passage d’OpenAI d’une organisation à but non lucratif à une entreprise commerciale a suscité des controverses, notamment de la part d’Elon Musk, qui a vivement critiqué cette évolution et a porté plainte contre l’entreprise. Face à cette transformation, la société doit faire des choix stratégiques pour assurer sa pérennité. Si des publicités venaient à être intégrées dans l’appli, elles pourraient être présentées de manière discrète pour limiter leur impact sur l’utilisation de l’outil. Cette décision renforcerait les revenus d’OpenAI, mais pourrait également diviser les utilisateurs habitués à l’utiliser sans publicités.