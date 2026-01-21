Pour protéger les mineurs des contenus sensibles, ChatGPT essaie de deviner l'âge de tous ses utilisateurs. Vous pouvez même savoir quel âge il vous donne.

OpenAI annonce le déploiement dans ChatGPT d'une fonction de prédiction de l'âge de l'utilisateur. Celle-ci permet de bloquer secrètement des contenus auxquels les mineurs ne devraient pas avoir accès, tout en offrant aux adultes plus de liberté et la possibilité d'utiliser tous les outils mis à disposition par la plateforme.

Le modèle de prédiction d'âge “analyse une combinaison de signaux comportementaux et liés au compte, notamment l'ancienneté du compte, les heures d'activité habituelles, les habitudes d'utilisation et l'âge déclaré de l'utilisateur”, explique OpenAI. Sa mise en service va aussi permettre à l'entreprise de mieux identifier les signaux qui améliorent la précision des estimations pour affiner le modèle et le rendre plus performant avec le temps.

Quel âge vous donne ChatGPT ?

ChatGPT applique automatiquement des protections supplémentaires lorsque le modèle de prédiction d'âge estime qu'un compte peut appartenir à une personne de moins de 18 ans. Voici un exemple de contenus sensibles censurés pour les mineurs :

Contenu violent ou sanglant

Défis viraux susceptibles d'encourager des comportements risqués ou dangereux chez les mineurs

Jeux de rôle sexuels, romantiques ou violents

Représentations d'automutilation

Contenu faisant la promotion de normes de beauté extrêmes, de régimes alimentaires malsains ou de la grossophobie

“Les utilisateurs placés par erreur dans la section réservée aux moins de 18 ans peuvent rapidement et facilement confirmer leur âge et rétablir leur accès complet grâce à un selfie via Persona, un service sécurisé de vérification d'identité”, précise OpenAI. Il est possible de vérifier si son compte est concerné par les mesures pour mineurs en se rendant dans Paramètres > Compte.

Vous pouvez même savoir quel âge vous donne ChatGPT en lui posant directement la question. “Quel est mon âge selon toi ?” ou “Quel âge penses-tu que j'ai ?” sont des exemples de prompts qui fonctionnent. L'IA donne alors une réponse qu'il justifie avec plusieurs arguments.

La prédiction de l'âge n'est pas encore officiellement disponible au sein de l'UE “afin de tenir compte des exigences régionales”. Mais elle le sera dans les prochaines semaines.